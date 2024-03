Eddie Hearn admite preocupación por Ryan García, pero piensa que es probable que pelee con Haney

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, admitió estar preocupado por el comportamiento que ha tenido Ryan García, pero piensa que hasta los momentos sí enfrentará con Devin Haney por el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 20 de abril en Nueva York.

En una entrevista con iFL TV, Hearn piensa que si García aún no se ha retirado de la pelea es porque posiblemente está al 100% física y mentalmente, por lo que espera que las personas alrededor del californiano tomen la decisión correcta al dejarlo pelear con Haney.

“Vi a Ryan García haciendo sus sprints esta mañana y su sparring. Solo vemos lo que se publica en las redes sociales. ¿Es preocupante su comportamiento? Probablemente sí, pero ¿cómo se ve en el gimnasio? Derrick James es un entrenador muy respetuoso. No creo que dejaría que Ryan García peleara si no estuviera al 100%. Óscar de la Hoya no debería dejar que Ryan García entre en esta pelea si no está al 100% física y mentalmente. La familia no debería hacerlo. Por lo tanto, debes confiar en las personas que lo rodean para tomar la decisión correcta”, dijo.

Ryan García publicó raros mensajes en las redes sociales y tuvo un comportamiento errático en las ruedas de prensa. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“El hecho de que todavía esté en la pelea cuando faltan cuatro semanas para el final, probablemente hace pensar que estará en la pelea. No creo que Devin esté demasiado feliz. Devin está entrenando. La otra noche le dije: ‘Tienes que hacer lo que haces’. Si lo retiran ahora entre ahora y la pelea, deberían haberlo retirado hace cuatro semanas. Así que, con suerte, llegará al ring. Tiene buenas personas a su alrededor que conocen el deporte. Esperemos que tomen la decisión correcta, y si la decisión correcta es que él pelee, fantástico”, concluyó.

Debido a las recientes polémicas del peleador californiano, su pelea con Devin Haney está pendiendo de un hilo y muchos creen que no subirá al ring, pero Ryan García prometió en redes sociales que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas semanas de entrenamiento porque se está tomando en serio el duelo con el campeón estadounidense.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York el comportamiento de García ha sido errático. Días después del evento, King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, quien admitió que 99% de las cosas que hace es troleo.

La pelea de Ryan García y Devin Haney podría no suceder el 20 de abril por los problemas de King Ry. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Cabe destacar que, según el propio Ryan García, la Comisión de Nueva York quiere someterlo a una evaluación mental por su comportamiento errático en las redes sociales para dejarlo pelear por el título de peso ligero del CMB el 20 de abril. Esto no lo tomó muy bien el californiano porque vulnera su derecho a la libertad de expresión y amenazó con demandarlos.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

