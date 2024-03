Julio César Chávez Jr. revela que le fue diagnosticada una anomalía en el hígado: “Ojalá no sea nada”

Julio César Chávez Jr., quien se encuentra rehabilitándose en Los Ángeles tras ser detenido, reveló que le fue diagnosticada una anomalía en el hígado después de realizarse unos exámenes médicos para saber cómo se encontraba su salud en general y espera que no sea nada grave.

A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Chávez Jr. explicó que le encontraran “una bolita en el hígado” y que ahora tiene que hacerse otros estudios para descartar que no se trate de algo malo, pero de todo lo demás salió bien.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado. Ojalá no sea nada, y si sí, pues ni p***. Me hice un estudio de todo, y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita y puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, pero me voy a hacer otro estudio para descartar que no sea nada”, dijo.

Cabe destacar que Julio César Chávez Jr. se encuentra en un centro de rehabilitación luego de ser detenido en su residencia de Los Ángeles por portar un rifle de asalto, según reportó TMZ Sports. El arma que fue incautada es “fantasma”, es decir, no es rastreable dentro de las bases de datos de las corporaciones policiales, ya que no tiene número de serie, ni tampoco se requiere un análisis de antecedentes para comprarla.

En la audiencia con el juez el pasado 11 de enero, Chávez Jr. se declaró no culpable y el juez le ordenó el pago de una fianza de $50,000 dólares. Además, exigió que el hijo del Gran Campeón Mexicano debía ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación, por su problema de adicción a las pastillas para bajar de peso, donde se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Este jueves 28 de marzo se realizaría una nueva audiencia, pero fue suspendida para el mes de abril. De acuerdo con su padre, en una entrevista al programa Ventaneando, Julio César Chávez Jr. debería estar como seis meses más en el centro de rehabilitación.

Julio César Chávez Jr. y su padre se reencontraron después de varios problemas entre ellos. Foto: Reed Saxon/AP.

“Gracias a la terapia se está viendo a otro Julio César Chávez Jr. Dios le mandó el mensaje para que se centrara en seguir con su vida. Han sido años difíciles para Julio, mi hijo, pues no había querido dar ese primer paso de la aceptación. Pero fíjate que el problema que tuvo en Los Ángeles le cayó como anillo al dedo para aceptar que está mal, y gracias a Dios el juez se portó lindísimo, la verdad”, declaró el Gran Campeón Mexicano.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

