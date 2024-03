Rebel Wilson revela que perdió la virginidad a los 35 años: “No debes sentirte presionada”

Rebel Wilson ha estado promocionando su libro Rebel Rising, que saldrá a la venta el 2 de abril y en el que narra sus experiencias dentro y fuera de la pantalla grande. Ahora reveló que perdió la virginidad a los 35 años, pero con ello también quiso reafirmar que no todas las personas tienen que comenzar su vida sexual en la adolescencia.

En una entrevista para la revista People, Wilson, conocida por películas como “Pitch Perfect” y “Jojo Rabbit”, comentó que al narrar su vida busca llevar un mensaje positivo: “Las personas pueden esperar hasta que estén listas o esperar hasta que sean un poco más maduras…Obviamente no tienes que esperar hasta los treinta como yo, pero no debes sentirte presionada como persona joven”.

Rebel recordó que cuando era adolescente trataba de evadir el tema: “Hubo un momento en el que creo que le dije a mi mejor amiga: ‘Oh, sí, lo hice para terminar con eso cuando tenía 23 años’. Fue sólo para evitar las preguntas…Si hubiera nacido 20 años después, probablemente habría explorado más mi sexualidad. Simplemente sabía que me atraían los hombres y eso era lo normal”.

Ahora la actriz dice sentirse feliz en su relación con la diseñadora de ropa y joyería Ramona Agruma; ellas tienen una hija (de una madre sustituta) llamada Royce Lillian. “Aun cuando había visto al matrimonio como algo terrible y una pérdida de tiempo, comencé a abrirme a eso. Y luego fue conocer mujeres y tener sentimientos por una mujer, y creo que eso es una señal de dónde estaba la sociedad”.

Aunque el libro Rebel Rising todavía no está disponible, su contenido ya ha causado polémica. Hace unos días Wilson dio a conocer en sus redes sociales que el actor Sacha Baron Cohen (con quien trabajó en la película “The Brothers Grimsby”) no quería que lo incluyera en un capítulo donde expone que la presionaba para que se quitara la ropa en una escena de dicha cinta. Él ya ha dado su opinión al respecto, a través de un comunicado que su representante le compartió a The Hollywood Reporter: “Si bien apreciamos la importancia de hablar, estas afirmaciones demostrablemente falsas se contradicen directamente con evidencia extensa y detallada, incluidos documentos, filmaciones y relatos de testigos presenciales durante la producción de “The Brothers Grimsby””.

Sigue leyendo: