Ricardo Peláez asegura que la selección de México está “secuestrada”

El actual analista de la cadena ESPN, Ricardo Peláez, con experiencia como directivo de la selección de México reveló que los jugadores son los que tienen secuestrada al cuadro azteca y eso impide la competencia interna para buscar un mayor rendimiento en el terreno de juego.

Peláez, con una amplia trayectoria como mundialista en el mundial de Francia 1998 y como directivo también en la justa universal de Brasil 2013, reconoció que los propios jugadores son los que determinan lo que se debe hacer en el terreno de juego y muchas veces hasta qué jugadores deben ser convocados.

Al respecto, Ricardo, expuso que: “Los jugadores secuestran a la Selección Nacional ¿Qué pasó en la etapa de Javier “Chicharito” Hernández, Miguel Layún y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios; cuando hay competencia deportiva no pasa eso porque todos quieren ir a la selección, todos se matan por jugar y quieren ser titulares. Hoy en día qué competencia tienen estos jugadores si estás diciendo que es la misma selección que jugó con Diego Cocca que la que jugó el otro día”.

Obviamente, el ex directivo de la selección de México en el proceso de Miguel Herrera en el Mundial de Brasil 2014 y que estuvo a punto de hacer historia en aquel juego contra Holanda, se refería a que:”La falta de renovación del seleccionado mexicano hace que los jugadores se acomoden, que no se exijan en la cancha, pues saben que serán llamados para el próximo partido”.

El ex delantero de América y Necaxa en la década de los 80 y 90 s, también expuso que: “Creo que si hubiera más jugadores la competencia aumentaría y el único beneficiado sería el seleccionado mexicano”.

En su exposición, Peláez Linares también abrió el terreno para referirse al tema de Santiago Giménez y de Guillermo Ochoa, en donde expuso que por la falta de competencia o de nuevos talentos, de pronto llega un jugador y dice que no quiere entrenar, porque sabe que su sitio seguirá siendo respetado.

“Pero de pronto un jugador te dice: “No quiero entrenar, no quiero esto’; pero no pasaría si hubiera más competencia, no pasa eso porque el técnico llama a todos. Llamó a Henry Martín, a Santi Giménez y había llamado a Raúl Jiménez y entre los tres que se partan la boca y el que mejor esté juega; creo que en ese sentido le ha faltado al técnico en la portería”.

Para Ricardo Peláez, el técnico nacional Jaime Lozano debe tener mano firme para convocar a más jugadores a la selección de México y no siempre los mismos. Foto:Agustin Cuevas/Imago7.

Empero, Ricardo Peláez evitó culpar del asunto a Guillermo Ochoa de estos factores y de la derrota con Estados Unidos, pero sí instó a que el técnico Jaime Lozano se atreva a buscar al relevo del cinco veces mundialista en la portería del seleccionado de México.

“No es culpable Guillermo Ochoa de la derrota 2-0, es un grandísimo jugador, pero que le den oportunidad al que sigue porque si se lesiona, ¿Quién va a parar?”, finalizó.

