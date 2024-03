Saúl ‘Canelo’ Álvarez no escatima en gastos y presume orgulloso su nueva pick up

Además de ser un campeón sobre el ring, Saúl ‘Canelo’ Álvarez también lo es por el buen gusto que tiene por los automóviles, tal y como quedó demostrado con la reciente compra que hizo y que él mismo presumió en su cuenta de Instagram.

Por medio de una fotografía, publicada en Instagram Stories, el reconocido pugilista mexicano presumió su nueva camioneta pick up, la cual adquirió tras una venta realizada en Exclusive Cars Riverside, un establecimiento de California especializado en la venta de carros usados.

Su nuevo vehículo, es una pick up modelo 1991 de color negro y con detalles en rojo.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por Exclusive Cars Riverside, la nueva pick up del ‘Canelo’ es una GMC Sonoma Syclone con 49,000 millas recorridas.

Además es turbo, automática y muy espaciosa en su interior, así como en su caja.

La venta de la camioneta de inmediato se hizo viral, a tal grado que la publicación original se llenó de comentarios de felicitación para el reconocido boxeador.

“‘El Canelo’ se la llevó”, “Canelo copped 🔥🔥🔥”, “Canelos into classics 😍”, “My great friend Canelo bought it already”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido la galería de fotos que nos permite contemplar de detalle la pick up.

