Belinda es operada de emergencia, ¿cuál es el estado de la cantante?

Tras la cancelación de su concierto en la Expo Feria Coatza, Veracruz, los seguidores de Belinda se preocuparon por su salud, ya que la propia cantante informó que estaba hospitalizada.

En días posteriores, sus padres revelaron en ‘Ventaneando’ que la cantante fue sometida a una cirugía de emergencia por un posible tumor, sin ofrecer más detalles.

Los padres de la cantante, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y respondieron lo siguiente:

“La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose”.

¿Cuál es el estado de Belinda?

La madre de Belinda, Belinda Schüll, aseguró que su padre se quedaría con ella, mientras se recupera de su estado de salud y ella viajaría con su hijo.

“Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que le está dando tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar. Se llevó a la analítica (biopsia) y fue negativo (a posible cáncer)”. Belinda Schüll – Mamá de Belinda

Nacho Peregrín, como es también llamado el padre de la intérprete de ‘Boba Niña Nice’, fue cuestionado al respecto y manifestó:

“Fue una emergencia, que tampoco entiendo los términos médicos y no me he traído un análisis (…) Ha sido nada, una cosa que dio un susto, pero que afortunadamente no dio mayor problema”.

¿Qué ocurrió con Belinda?

Belinda se encargó de comunicar, a través de sus historias de Instagram, que “la salud es lo más importante”. Anunciando a sus fans que se tomaría los días necesarios para recuperarse.

Después volvió a la red social y publicó un mensaje más extenso para sus seguidores:

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas para después y esto fue lo que me causó este colapso, los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”.

En ese momento, se le adjudicó su recaída al estrés que le ha generado el estreno de su próximo disco.

Después de una pausa de 10 años, la estrella pop, nacida en Madrid, está retomando su carrera musical.

Publicó ‘cactus’ y no solo sorprendió con incursionar en otro género musical los corridos tumbados, o como ella los llama corridos coquette, también cambió su look y en una entrevista en Vogue aseguró que ha sido uno de los cambios más importantes en su carrera.

Debido a la estética del videoclip de ‘cactus’, todo indica que se la dedicó a su exnovio, Christian Nodal y a la relación que mantuvieron durante tres años.

