Randy Arozarena apunta a la playoffs con los Tampa Bay Rays en esta temporada 2024

El mexicano Randy Arozarena se puso el objetivo de tener una buena temporada 2024 en las Grandes Ligas, no sólo a nivel individual para superar lo hecho en la pasada campaña sino también a nivel grupal para poder disputar la postemporada con los Tampa Bay Rays.

El jardinero habló con ESPN sobre sus expectativas en la campaña que arrancó el pasado jueves con una derrota de la novena de Tampa Bay ante los Toronto Blue Jays con pizarra de 8 carreras por 2 en la que Randy Arozarena se fue en blanco en cuatro turnos con un par de ponches.

Más allá de esa actuación una de las figuras de los Rays consideró que el trabajo hecho en el Spring Training le permitirá conseguir su meta de superar sus registros del 2023 y poder poner su granito de arena para que Tampa Bay de la pelea en la postemporada.

El jardinero mexicano de los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena disputó la pasada edición del Home Run Derby alcanzando las semifinales del evento. Crédito: Lindsey Wasson | AP

“Me he preparado muy bien para tener una temporada mucho mejor que la anterior y también ayudar al equipo a conseguir el boleto a los playoffs”, apuntó Randy Arozarena quien la pasada campaña terminó con promedio ofensivo de .254 con 23 cuadrangulares y 83 carreras remolcadas.

El ganador del premio Novato del Año en la Liga Americana en la temporada 2021 destacó que se siente como en casa en Tampa Bay en donde ha sido recibido con los brazos abiertos desde su llegada en en el 2020 y donde se ha podido adaptar gracias a la gran presencia de talento latino que hay en el equipo.

“Hay muchos países aquí unidos, son muy buenos. Tener muchos latinos aquí me ha ayudado mucho porque se me dificulta el inglés, entonces me puedo relacionar con mis compañeros latinos, eso es bueno. Siempre me apoyan, al igual que yo a ellos. Somos un equipo muy unidos”, apuntó el jugador de origen cubano.

Randy Arozarena compartiendo con los aficionados dominicanos durante la serie de dos encuentros del Spring Training que disputó hace un par de semanas Tampa Bay ante Boston en el país caribeño. Crédito: Ricardo Hernández | AP

Dentro del top 100 de las Grandes Ligas

Randy Arozarena también habló sobre lo que significó formar parte de los mejores 100 jugadores de cara a esta temporada de las Grandes Ligas. El jardinero de los Tampa Bay Rays se encuentra en el puesto 54 entre todos los jugadores en la presente campaña.

“Significa mucho para mí, es todo el sacrificio que he tenido en mi carrera desde el principio, que los primeros escalones son lo que uno recuerda”, consideró el jardinero mexicano quien agregó: “El equipo se encuentra muy bien, unido. No somos de tantos nombres, pero tenemos para hacer en el juego”.

Los Tampa Bay empezaron la temporada con una serie de cuatro partidos en casa ante los Toronto Blue Jays ante los que se estarán enfrentando hasta este domingo. Después les tocará recibir a los actuales campeones de la Serie Mundial, Texas Rangers, en una serie de tres partidos más.

