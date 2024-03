Kristen Stewart dice que solo haría una película de Marvel si Greta Gerwig la dirige

A Kristen Stewart no le entusiasma la idea de hacer una película de Marvel. Recientemente, la actriz de 33 años de edad dijo que solo estaría dispuesta a participar en un filme de la franquicia de superhéroes con una condición: si está Gretar Gerwig.

En una conversación en el podcast Not Skinny but Not Fat, la actriz contó que no le gustan las películas de Marvel porque son poco personales y parecen creadas por un algoritmo.

Aunque le gusta participar en grandes películas, Stewart considera que para actuar en una película de superhéroes el sistema tendría que cambiar.

“Y por lo tanto, lo que termina sucediendo es esta experiencia algorítmica extraña en la que no puedes sentirte personal en absoluto. Pero tal vez el mundo cambie…”, dijo.

“Si Greta Gerwig me pidiera que hiciera una película de Marvel, entonces la haría”, agregó sobre la única condición que tiene para actuar en una película de superhéroes.

Sobre la más reciente película de Greta Gerwig, Barbie, la actriz de 33 años de edad se declaró fan del filme y de la interpretación de Ryan Gosling de “I’m Just Ken” en la edición 96 de los Oscar.

“Por alguna razón, estaba llorando y riendo mientras miraba”, contó. “Es emotivo, amigo, ver a Greta verlo. Cuando hicieron el único corte de ella y ella estaba en primera fila cantando y mirando lo que ayudó a poner en marcha, pensé, esto es demasiado”, agregó.

Harta de las escenas de sexo en las películas

Kristen Stewart está cansada de las películas con escenas de sexo “comunes y corrientes”. A la actriz le gustaría revolucionar las escenas íntimas en pantalla, hacerlas mejores.

De acuerdo con People, la actriz, quien recientemente protagonizó la nueva película con clasificación R Love Lies Bleeding, contó en una entrevista con NBC News que quiere que que las escenas íntimas de la película fueran frescas y más realistas.

“El sexo simulado común y corriente, como si fuera a por ello, es tan rutinario, y es como si los actores tuvieran esta cosa predeterminada en la que ‘Está bien, se supone que debemos hacerlo, besarnos y tener sexo ahora’. Simplemente no es así como la gente tiene sexo y estoy harta de verlo”, aseguró.

Stewart considera que es necesario fijarse en los detalles para mejorar las escenas de sexo. “Hablar sobre la experiencia física más que siquiera verla, como verbalizarla, hablar entre ello, compartir espacio, no tener que dividirla en un montón de tomas diferentes, se sintió como… una experiencia realmente hermosa. Lo mejor es ofrecer una experiencia que fuera literal en lugar de falsa”, dijo sobre su experiencia en Love Lies Bleeding.

Seguir leyendo: