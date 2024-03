Lily Allen revela que fue forzada a vender mansión de sus sueños y ahora lucha por recuperarla

La cantante inglesa Lilly Allen, de 38 años y quien hace un tiempo presumió su hermosa mansión en Brooklyn, volvió a dar la nota por otra de sus propiedades, pero ahora por una que ya no posee y de la que se vio forzada a deshacerse en el 2016.

Sobre este tema habló largo y tendido en su podcast Miss Me?, donde detalló que se deshizo de la que consideraba la mansión de sus sueños por culpa de los altísimos e impagables impuestos que le tocaba desembolsar.

La propiedad, que se ubica en el área de Costwolds, fue vendida hace 8 años por £4.2 millones de libras, pero a pesar de ello la también actriz no ha logrado desprenderse de ella, a tal grado que con mucha frecuencia revisa si es lanzada a la venta para recuperarla.

“Tenía una casa hermosa, que era mi casa de sueños en el campo. Y lo hice muy bien, era como mi proyecto de vida, estaba muy orgullosa de ello, era el lugar donde iba a criar a mis hijos. Siempre fui buena con mis impuestos, creo firmemente en el pago de impuestos y creo que las personas con ingresos más altos deberían pagar tantos impuestos como les sea posible”, detalló Allen, quien es una ferviente defensora del pago de impuestos.

A pesar de revelar que siempre trata de estar al día con sus obligaciones fiscales, Allen detalló que en ese entonces recibió una sorpresiva demanda, lo que la descapitalizó y le quitó el dinero que tenía contemplado para pagar sus taxes, por lo que trató de negociar con la autoridad tributaria de su país, pero sus intentos eran en vano, o era todo o nada.

“Tuve que pagar con el dinero que había reservado para mis impuestos.Y luego, cuando llegó mi factura de impuestos, traté de llegar a un acuerdo con HMRC en el que puedo pagarles a plazos, lo cual hubiera podido hacer, pero me dijeron que no, que tenía que poner mi casa en venta”, se lamentó Allen ante la falta de apertura de las autoridades para llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes.

Allen reveló que la demanda que recibió ascendía a £100,000 libras y le fue interpuesta en 2014, luego de que el manager de su gira la demandara por romper el contrato que tenían.

‘Fue absolutamente desgarrador y una verdadera lección de vida. Puedes pensar que lo tienes todo resuelto y no es así, en absoluto. Sabes, es una historia triste y, por si no fuera lo suficientemente triste, todos los días todavía reviso el mercado inmobiliario para ver si esa casa ha vuelto a estar en venta. Me encantaría recuperarla”, concluyó.

La residencia, conocida como Old Overtown House y que data del Siglo XVII, fue comprada por la artista en 2010 y está distribuida a lo largo de 3 pisos.

De acuerdo a DailyMail, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el inmueble gozaba de seis recámaras, cinco baños y tres sala de recepción.

Además de la casa principal, en su lote de 7.5 acres, también hay una cabaña con cuatro dormitorios, dos graneros, piscina al aire libre, cancha de tenis, extensas áreas verdes, entre otras amenidades.

Sigue leyendo: