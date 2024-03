Inter Miami cae derrotado una vez más sin Lionel Messi en juego y Luis Suárez en plan estelar

Una vez más el Inter Miami debió hacer frente a una nueva jornada de la Major League Soccer sin su jugador estrella, la punta de lanza de la ofensiva del equipo rosa, el argentino Lionel Messi, quien se ausentó una vez más por temas físicos, pero con el ‘Pistolero’ Luis Suárez en plan estelar y el apoyo de Jordi Alba y Sergio Busquets, consiguieron empatar a un gol ante el New York FC en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del Chase Stadium por la 6ta fecha de la temporada 2024 de la MLS.

Con tan solo 13 minutos de juego el delantero legendario uruguayo Luis Suárez apareció en acción en un tiro libre que consiguió cabecear directo al gol con asistencia de Julian Gressell. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona y Liverpool es uno de los jugadores con más goles en la presente campaña con un total de 5 a lo largo de las primeras jornadas del campeonato. Pero a pesar de este gol, la alegría duró muy poco en la escuadra de ‘Las Garzas’, ya que al minuto 33 de juego se escapó dentro del área de juego Adrián Martínez y definió el empate con un tiro cruzado a Drake Challender.

Un cabezazo de Lucho nos da la ventaja a los 14’💥#MIAvNYC pic.twitter.com/ZEsMbH485s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 30, 2024

Un nuevo compatriota de Messi en juego

Uno de los eventos más reconocibles de la sexta jornada de la temporada 2024 de la Major League Soccer fue el debut del jugador lateral argentino Marcelo Weigandt quien debutó proveniente desde Boca Juniors y fue el único representante albiceleste en el partido ya que Franco Negri y Tomás Avilés (entró en juego en el tiempo suplementario) estuvieron en el banco de suplentes.

¿Cómo sigue Messi de su lesión?

Messi se ha ausentado por temas físicos, pero se está trabajando rápido para lo que será su vuelta al campo de juego al mejor nivel posible. “Está trabajando con los fisios, está descartado para mañana. No va a estar disponible porque trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey, acá en casa. Sí, es una posibilidad que juegue ahí, estamos trabajando para eso, él está trabajando para eso con el cuerpo médico”, fueron las declaraciones en las últimas horas de Javier Morales, asistente del técnico argentino Gerardo Martino en Las Garzas.

Messi acumula hasta el momento un total de 16 días de inactividad, ya que había sido reemplazado el pasado 14 de marzo en el partido de vuelta de la Concachampions ante Nashville a raíz de una distensión en el isquiotibial derecho. Además de ello no pudo decir presente en los dos amistosos de la selección argentina, pero también no pudo ser de la partida en dos partidos antes de afrontar la nueva jornada de la MLS contra New York FC: DC United (victoria 3-1 en condición de visitante) y New York Red Bulls (derrota 4-0 también fuera de casa).

Lionel Messi presente apoyando a Inter Miami CF. pic.twitter.com/1slHpxVR0Z — MLS Español (@MLSes) March 31, 2024

Otro argentino estará de baja para el Inter Miami

Gerardo ‘Tata’ Martino no tiene suerte con la salud de sus jugadores, y es que el reciente fichaje Federico Redondo sufrió una rotura de ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda luego de haber participado en la gira de partidos de la Selección argentina Sub 23 por México. El centrocampista de 21 años estará de baja por al menos dos meses.

Próximo reto de ‘Las Garzas’

El Inter Miami recibirá a Monterrey de México por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League. Posteriormente a ello recibirán en casa al Colorado Rapids por una nueva jornada de la Major League Soccer el próximo sábado 6 de abril e inmediatamente el club rosa pondrá rumbo a México para disputar la vuelta contra Monterrey el miércoles 10.

‘Las Garzas’ se encuentran clasificados como segundos en su conferencia con 11 puntos hasta el momento, a una unidad del líder Cincinnati (12), pero también con un partido más.

🚨🚨| Inter Miami without Lionel Messi:



– 2 wins

– 4 draws

– 6 losses



No Messi, No Fun 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/d51cOMNZDO — CentreGoals. (@centregoals) March 31, 2024

