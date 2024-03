“Los sueños se hacen realidad”: Zurdo Ramírez tras convertirse en el primer campeón crucero mexicano

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez aseguró que los sueños se hacen realidad después de hacer historia y convertirse en el primer campeón mexicano de peso crucero al derrotar por decisión unánime a Arsen Goulamirian en el YouTube Theatre de Inglewood en California.

En la entrevista sobre el ring tras la victoria, el Zurdo Ramírez expresó que trabajó muy duro para conseguir el cinturón de las 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y agradeció a todos lo que confiaron en él porque lo ayudaron a tener una mayor motivación.

“Los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí y también a los que no me dieron una oportunidad. Gracias porque me dio una gran motivación, este no es solo mi nuevo cinturón, este es el resultado de todo el arduo trabajo de mi equipo“, dijo.

El Zurdo Ramírez celebra el triunfo histórico para el boxeo de México tras vencer a Arsen Goulamirian. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Trabajé duro todos los días y me siento muy orgulloso de mí mismo, me siento muy feliz por mi familia. ¡Esto también es para mi papá! Soy un niño grande, soy fuerte y eso es lo que me dio confianza. Me dijo que me rompería mental y físicamente y yo sabía que no podía”, agregó.

El enfrentamiento fue de ida y vuelta de principio a fin. Arsen Goulamirian presionó desde el inicio al Zurdo Ramírez quien impresionó con sus movimientos oscilantes, zigzagueantes y hábiles sobre el ring para mantener al margen a su rival. Tras 12 asaltos, los tres jueces laterales anotaron en sus tarjetas 110-118 a favor del mexicano, quien le propinó al francés su primera derrota de su carrera.

Además de ser el primer campeón mexicano de las 200 libras, el Zurdo Ramírez también se coronó como monarca de dos divisiones de peso. Cabe destacar que en 2016 el mexicano logró la misma hazaña, pero en el peso supermediano cuando conquistó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar a Arthur Abraham.

El Zurdo Ramírez dominó de principio a fin al excampeón francés para arrebatarle el título. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se consolidó en la división de peso crucero tras capturar el título de la AMB en su segunda pelea en la categoría y espera seguir sumando logros. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Arsen Goulamirian, de 38 años, perdió su campeonato mundial de las 200 libras de la AMB ante el mexicano, cetro que defendió exitosamente en cuatro ocasiones desde que lo ganó en 2019. Además, el boxeador francés perdió su invicto y ahora cuenta con marca de 27 triunfos, 19 de ellos por la vía rápida, y un revés.

