“Messi está descartado”: cuándo se estima la vuelta de Messi a los campos de juego tras lesión

Lionel Messi no fue de la partida del enfrentamiento entre el equipo rosa de ‘Las Garzas’, el Inter Miami ante el New York FC en lo que fue la sexta jornada de la temporada 2024 de la Major League Soccer y esto fue por temas físicos, lesiones que el delantero argentino continúa trabajando fuertemente para superar de una vez por todas y continuar ayudando a su club a buscar el campeonato de la temporada en curso.

Messi entró en la fase final de la recuperación

“Está trabajando con los fisios, está descartado para mañana. No va a estar disponible porque trataremos lo mejor para que esté el próximo miércoles con Monterrey, acá en casa. Sí, es una posibilidad que juegue ahí, estamos trabajando para eso, él está trabajando para eso con el cuerpo médico”, fueron las declaraciones por parte de Javier Morales, asistente de Gerardo Martino en Las Garzas.

¿Cuándo fue la lesión de La Pulga?

El 14 de marzo, Messi tuvo que ser sustituido en el encuentro de vuelta de la Concachampions ante Nashville debido a una molestia en su isquiotibial derecho. La distensión se confirmó esta fue la razón por la cual el ex jugador del FC Barcelona se vio en la necesidad de ausentarse en los dos enfrentamientos siguientes frente a DC United (victoria 3-1 como visitante) y New York Red Bulls (derrota 4-0 también fuera de casa). El encuentro ante el New York FC fue el tercer partido que el argentino se perdió, aunque todo apunta a que su regreso va a ser por el certamen continental donde las aspiraciones del Inter Miami son bastante grandes y ambiciosas.

“Está descartado para mañana y trataremos de que esté para el próximo partido con Monterrey”, sentenció Morales. El plan es que Messi se recupere al 100% de su molestia y luzca la número 10 el próximo miércoles, cuando Inter Miami de comienzo a la serie de cuartos de final de la Concachampions en contra del elenco azteca.

Messi también se perdió la reciente fecha FIFA

Messi no pudo ser de la partida de la más reciente doble fecha FIFA cuando la selección nacional de Argentina tuvo partidos amistosos en los Estados Unidos contra El Salvador en Filadelfia y Costa Rica en Los Ángeles.

Copa América 2024 el objetivo principal

Todo apunta a que Messi si bien desea estar sano lo más pronto posible para regresar a jugar en su mejor nivel en la temporada 2024 de la Major League Soccer, también tiene entre ceja y ceja poder ser parte del combinado albiceleste y afrontar la Copa América. El técnico Lionel Scaloni dijo sobre los jugadores convocados de dicho torneo lo siguiente: “Garantizar a ninguno, solo al que no vino (por Lionel). El resto pico y pala. Bueno, a Fide (Di María) también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”.

Messi siempre se ha cuidado y por ello su nivel y extensa carrera

“Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles. No pienso en eso (el retiro) todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré. Cuando llegue el momento, encontraré el camino a lo que me llene”.

Su vida en Miami fuera de las canchas

“Intento disfrutar muchísimo de mi familia. Nada específico, juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer. La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos”.

