Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de abril de 2024

Piscis

Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Amores te sobrarán pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias. Una amistad sufrirá accidente o enfermedad, saldrá adelante. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. El amor ha de tocar tu puerta y vendrá cargado de cosas positivas, tus planes comenzarán a consolidarse y si sufrías por desamor o una persona que no fue buena contigo las heridas sanarán más rápido de lo que te imaginas, entrarás en un ciclo muy perro en el cual ya no dolerán como antes las traiciones y se te resbalará todo lo negativo que vaya direccionado hacia ti o tu familia. Si tu pareja no te muestra mucho tus sentimientos no le presiones, recuerda que no todos tienen el poder de ser tan expresivos y directos como tú.

Acuario

Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas, en unos días u horas sabrás de quienes se tratan. Extrañarás mucho a quien ya no está contigo pero dejaste ir por tu orgullo y falta de interés. Momentos de incertidumbre se aproximan te entrará una duda muy perra sobre cierta persona que te va quitar el sueño. Tu inestabilidad en las relaciones se debe a que te has fijado más en la envoltura de las personas que en su interior, no te permitas seguir viviendo de esa manera, antes de iniciar cualquier relación date la oportunidad de conocer los verdaderos sentimientos y aspiraciones de la otra persona, así no te llevarás sorpresas. Tus sentimientos y nobleza siempre serán punto clave, eres un ser de mucha luz que siempre podrá lograr lo que se proponga y atraer lo que quiere, sin embargo bajo ese ser de luz se esconde una persona bastante lastimada que ha tenido que disfrazar su exterior para evitar que le hagan daño, sabe muy bien cobrar tus deudas y quien te la hace te la paga, sin embargo es importante que aprendas que cobrar venganza por tus propias manos podría condenarte a karmas que te harán mucho daño.

Capricornio

No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Recibirás noticias importantes. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces. Mejoras en los dineros y te llegará dinero extra que te debían. Recuerda que tu signo es muy desconfiado y orgulloso y eso muchas veces aleja a las personas. Sin embargo cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza. Una amistad necesitará mucho de tu ayuda. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo.

Sagitario

Enfermedad en integrante de tu familia. Una persona de piel clara de tu pasado te ha pensado mucho y buscará la manera de acercarse a ti. Posibilidades de acostón con amistad, no te metas en esas cuestiones o podrías enamorarte y al final esa persona no tomarte en cuenta de la manera en que tú quieres. Te vienen nuevas oportunidades financieras y discusiones con tus superiores en tu trabajo, tu deja que ladren y no digas nada así evitarás hacer tormentas en vasos de agua. Necesitas poner las cosas en claro con una amistad o podrían perder la confianza. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento. Andarás en tu un tono algo intenso y desearás mucho sexo sin embargo no es momento para eso pues estarás en una de tus etapas más fértiles del año podrías embarazar o quedar embarazada con cualquier error que cometas. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una persona de face con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor.

Escorpio

Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas pues todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va doler. Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace ni maíz por conservarte en tu vida. Si tienes pareja ponte las pilas pues hay dos personas que le andan rondando y a tu pareja no le son indiferente. Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes. Persona de piel blanca causará conflicto en tu familia. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso. Vienen cambios en tu trabajo e incluso podrían existir envidias por parte de compañeros.

Libra

Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de toda esa gente que solo te hace sufrir y sentir mal. Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes de abril se resolverá. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora.

Virgo

Oportunidad de que emprendas negocio que tiene que ver con alimentos, te va ir perrizimo pero debes de ser cuidadoso o cuidadosa con las personas que trabajan para ti. Amor de una noche y oportunidad de conocer a persona que te va cambiar la manera de pensar. No des pie a que ladren de ti, y más si eres de los que se preocupa mucho por el qué dirán, sabes de qué manera mandar a la fregada a personas que quieren sobre pasarse contigo, pero en estos momentos de tu vida lo mejor será que comiences a trabajar en tus planes porque la vida es corta y cuando quieras hacer algo será muy tarde para emprenderlo. Hay días en que te decepcionas y desesperas de la vida, haz a un lado todas esas cuestiones y comienza a ver por tu presente y futuro pues solo así lograrás consolidar lo que tienes en mente. No te dejes menospreciar por nadie, recuerda quien eres y lo que vales. Ya no dejes nada para el futuro y disfruta cada día como si fuera el último pues es lo único seguro que tienes.

Leo

Hay días en los cuales de plano nomás no te resultan las cosas, eso se debe a que traes chorro-mil de gente envidiosa nomas viendo lo que haces y deseando lo que tienes. Viene una noticia de un ex amor que te dejará mucho que pensar, hay posibilidad de que emprendas negocio o viajes por cuestiones laborales a otro estado. Deja que cada quien se queme con su fuego, deja de querer meter las manos al fuego por los demás que ellos no lo van hacer por ti, hay días en los que sentirás que el mundo está en tu contra y otros en los que pensarás que no mereces lo que tienes, deja de lamentarte y disfruta cada momento como si fuera el último. Límpiate de todo eso, no hagas caso a ningún comentario y date una buena barrida con un limón para quitar todo eso que traes cargando. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas.

Cáncer

Cambios de planes en un negocio que tenías en mente y la llegada de una persona que te confundirá mucho en cuestiones amorosas. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. No te achicopales si las cosas no te salen como deseas, va mejorar todo, pero necesitarás que te sueltes de la cadena y muestres lo perra que puedes ser. Se viene el término de una relación amorosa y que te quedes más solo o sola que Marisela. Hay la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti y podría darte una desconocida en lo que viene siendo la caricia. Aprende a ser más decente y de casa y no andar aflojando o buscando la caricia donde no debes. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va ocasionar muchos problemas por chismes.

Géminis

Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Cuídate de caídas y fracturas estarán a la orden del día. Bájale a los chescos pues se te podría hacer bolas el engrudo y subir unos kilos. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. No andes de calzón flojo pues podrías salir con tu premio por calenchu.

Tauro

Cuida la parte de excesos podrías cometer una indiscreción. Momento de grandes cambios, comenzarás una nueva etapa muy perra llena de éxitos y de personas amorosas, no te limites en nada de tus deseos y metas pues estas en una etapa en que todos se materializará de la mejor manera. Si descuidas tu alimentación subirás de peso rapidísimo, necesitas hacer ejercicio sobre todo en estas fechas para lograr mantenerte. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Viene la oportunidad de un viaje pero deberás de ser muy perris pues podrían tumbarte los planes ciertas amistades o familia que te dirá que sí y al final cancelará.

Aries

Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.