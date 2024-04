El grupo Interpol dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

El grupo de rock Interpol, conocido por temas como “Evil”, “Slow Hands” y “The Heinrich Maneuver”, dará un concierto gratuito en México, el sábado 20 de abril. El evento se llevará a cabo en la plancha del Zócalo, con capacidad para 280,000 personas.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer la noticia el lunes 1 de abril a través de su cuenta de X (antes Twitter). La oficina de prensa de la banda también emitió un comunicado, en el que se destaca lo siguiente: “El concierto será una oportunidad para que Interpol compense a su larga y dedicada base de fans mexicanos, que los hayan apoyado incondicionalmente a lo largo de los años”.

Los integrantes de Interpol (Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino) publicaron en sus redes sociales un mensaje en el que se muestran entusiasmados por este próximo show: “Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo, en el corazón de la Ciudad de México, el sábado 20 de abril de 2024. ¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o “be square,” como dicen”.

Interpol se formó en 1997, y cinco años después obtuvo excelentes críticas por su álbum debut Turn On The Bright Lights. Sus siguientes producciones Antics (2004) y Our Love To Admire (2007) los consolidaron como importantes exponentes del post punk. Su más reciente disco, The Other Side Of Make Believe, fue producido por Mark Ellis, también conocido como Flood.

La banda se ha presentado en México en 2019, 2022 y 2023. Este verano Interpol fungirá como abridor de los conciertos de Smashing Pumpkins, y a partir de noviembre comenzarán una gira con motivo del 20 aniversario de Antics.

