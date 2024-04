Hillary Clinton define a Joe Biden como a un “viejo, eficaz y compasivo” y vuelve a tundir a Trump

La exprimera dama de la nación definió al presidente Joe Biden como el candidato ideal por quien votar; en tanto que a Donald Trump lo describió como un individuo que constantemente ha violado la ley.

Durante una intervención realizada en el programa “The Tonight Show”, el cual es transmitido por la cadena de televisión NBC, la demócrata de 76 años trató de adular al mandatario de la nación con el objetivo de hacerlo ver como la mejor opción para apoyar en las próximas elecciones y de paso aprovechó para recordarles a los ciudadanos sobre la cadena delictiva que arrastra Donald Trump.

“Uno es viejo, eficaz y compasivo, tiene corazón y realmente se preocupa por la gente. Y el otro es viejo y ha sido acusado de 91 delitos graves“, señaló.

Clinton descartó que las elecciones de noviembre vayan a ser complicadas, pues los ciudadanos ya tienen claro cuál es la versión de país que mejor les conviene, pues han sido gobernados tanto por Biden como por Trump.

“En realidad, no entiendo por qué ésta es una decisión difícil. No lo entiendo, pero tenemos que pasar por las elecciones y, con suerte, la gente se dará cuenta de lo que está en juego porque es una cuestión existencial. Qué tipo de país vamos a tener, qué tipo de democracia podemos tener y la gente que lo ignora no está prestando atención.

No es que Trump, sus facilitadores, sus empoderadores y sus aliados no nos estén diciendo lo que quieren hacer. Quiero decir, tienen bastante claro qué tipo de país quieren. Así que salgan y voten”, subrayó.

Hillary Clinton continúa tratando de apoyar a la campaña de Joe Biden. (Crédito: Evan Vucci / AP) Crédito: Evan Vucci | AP

Cabe señalar que la exsecretaria de Estado fue la primera demócrata en exhortar a la población estadounidense a no tenerle miedo votar por un político viejo, como lo es Joe Biden, pues en su experiencia radica la mayor fortaleza de su gestión al frente del gobierno.

“Joe Biden es viejo. Sigamos adelante y aceptemos la realidad. Joe Biden es viejo. Así que tenemos una contienda entre un candidato que es viejo, pero que ha hecho un trabajo efectivo y no amenaza nuestra democracia. Y tenemos otro candidato que es viejo, apenas tiene sentido cuando habla, es peligroso y amenaza nuestra democracia. Así que, realmente, elige entre los dos viejos y descubre cómo vas a salvar nuestra democracia”, expresó hace ya casi un mes durante una intervención en un programa de SiriusXM Radio emitido a principios del mes pasado.

Desde entonces, la rivalidad entre Biden y Trump se ha tornado más ríspida con el neoyorquino todavía al frente, esto de acuerdo con los resultados de varias encuestas.

