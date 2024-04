Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de Abril de 2024

Piscis

No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, no vale la pena gastar tu tiempo con quien no lo merece. Días de mucha reflexión, comenzarás a ver hacia el pasado y futuro y sabrás que es lo que quieres, estás madurando mucho y Dios te llenará de bendiciones en esta etapa de tu vida. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve pa nada. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Te enteras de evento social al cual no fuiste invitado o invitada sin embargo no te afectará en nada esa decisión. Cuida mucho tu corazón y no se lo expongas a personas que no saben como cuidarlo. Días llenos de bendiciones y mejores ánimos. No te compliques tanto la vida, es momento de gozar y ser feliz con lo que tienes y te rodea en estos momentos. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes las cuales te dejarán grandes ganancias. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte a la primera cita. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas, sino quieres que hablen de ti no des pie para que lo hagan.

Acuario

Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo y a no retornar a lo que ya fue y ya pasó. Tu buen sentido de humor y capacidad para atraer a las personas será la pieza clave para la consolidación de muchos de tus sueños. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará en 3 o 4 semanas. Algunas ocasiones piensas mucho en lo que pudo ser, que eso ya no te quite el sueño aprende a vivir tu presente y hacer un lado el pasado que nada nuevo tiene que ofrecerte. Días muy complicados pero saldrás adelante poco a poco. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Días buenos y malos en camino pero madurez en los próximos días, aprenderás las lección de un error que has venido cometiendo desde hace algún tiempo. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, una amistad te dejará ver que le agradas y mucho. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días y no te agradarán en lo absoluto.

Capricornio

Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo, ten paciencia recuerda que las pruebas más difíciles te dejarán grandes enseñanza. Deja de pensar que el mundo va cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Cuídate de cambios de humor repentinos podrían meterte en grandes problemas. Hay días en que te desesperan mucho las demás personas al ver que no actúan o hacen lo que tú quieres, recuerda que cada quien sabe lo que hace, no quieras que las personas actúen y hagan lo que tú quieras. La vida te pondrá muchas oportunidades pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Muchas personas llegarán a tu vida, muchas de ellas no serán buenas y solo buscarán afectarte y hacerte daño. Pon más atención a lo que pasa a tu alrededor, hay personas que no te ven con buenos ojos. No te preocupes por quien te afectó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

Sagitario

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado o cansada de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino. No descuides tu cuerpazo, estas en una etapa que engordarás mucho, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va dificultar un mucho el lograr perder peso. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Aprende a respetarte y quererte más, a darte cuenta que el amor no dura para siempre y que cada nuevo amor será una nueva oportunidad para ser feliz. Es probable que quieras regresar a tu pasado para volver a vivir algo que te hizo feliz, no vale la pena pues podrías volver a terminar con el corazón destrozado o destrozada. Es momento de tomar las riendas de tu vida, de dejar de pensar en lo que no fue y no pudo ser. Quien te quiera que lo demuestre, quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días y se quite de la puerta y deje de estorbar. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales.

Escorpio

Deja de quejarte tanto, de pensar que todo lo que te pasa es malo, recuerda que las acciones de tu presente son las consecuencias de tu pasado. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. La pasividad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa’ mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. Ten presente que quien mendigue amor no se quiere y no sé valora, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fuerte en ese aspecto. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. Tus sueños te revelarán grandes verdades. Hay momentos en que tienes miedo de arriesgarte, necesitas poner las cartas sobre la mesa y saber hacia dónde vas y te diriges. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten.

Libra

Hay momentos en tu ida que desearías una relación estable pero te has dado cuenta que en los últimos tiempos las personas que llegan a ti no te sirven pa nada pues suelen ser personas desechables. Deja de pensar que el mundo está en tu contra, si tu no haces nada por resolver tus problemas existenciales y de tu pasado nadie lo va hacer por ti. Algunas ocasiones te da miedo cumplir tus sueños pues temes equivocarte o que solo sean simple ilusiones, ten presente que el que no arriesga no gana. Hay miedos de tu pasado que no has logrado superar y por lo tanto te retrasas en tus sueños y metas. Ten cuidado con cambios en tus pensamientos, podrías hacer a un lado tus sueños y metas. Recuerda lo que vales y quien eres en realidad, quien te quiera que le cueste obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú piensas. Podría presentarse un problema con un familiar debido a malos entendidos. Te vienen cambios en estado de ánimos y pensamientos un poco pesimistas antes de ir a la cama. Hay muchas oportunidades de crecimiento económico y de concretar una relación pero necesitas ponerte las pilas y no ser tan exigente en cuestiones de amores o al final podrías perder grandes oportunidades.

Virgo

Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, la vida te pondrá grandes pruebas de las cuales tendrás que aprender mucho o de lo contrario seguirás cometiendo grandes errores. Hay posibilidad de viaje y de iniciar relación liberal, es decir sin un compromiso solo será caricia ocasional, podrías terminar muy enamorado o enamorada, ten cuidado donde pones tus sentimientos. No te dejes manipular por amistades pues podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños. Ya no te compliques la existencia ni des cavidad en tu vida a esas personas que no te benefician en nada o solo se la viven buscado maneras sutiles de hacerte daño, son muy de tirar la piedra y esconder la mano. Deja de creer que todos piensan igual que tu y aprende a respetar las ideas de los demás, recuerda que no todos han tenido las mismas oportunidades que tu ni les ha ido como a ti, necesitas aprender a lidiar con las diferencias de otras personas. No comentes nada de tus amistades pues en este periodo que está iniciando van a surgir muchos malos entendidos los cuales podrían hacerte perder grandes negocios y amores, lo que es para tu corazón ahí déjalo y no lo expongas hasta no ser hechos concretos y no meras fantasías.

Leo

Tu carácter tan fuerte puede meterte en problemas, aprende a respetar la opinión de los demás pues cualquier discusión que se presente en estos días será un desacierto para ti. Con el paso de los días podrías entrar en periodos de tristeza sobre todo antes de dormir, que eso ya no te afecte, debes aprender a controlar tus sentimientos y darte cuenta que mientras haya vida hay esperanza. No pierdas tu tiempo rogando o mendigando amor a quien no hace nada por estar en tu vida o por interesarse en tus cosas. Hay probabilidad de cambios muy fuertes pues te darás cuenta que no vale la pena seguir alimentando sentimientos falsos; dile next a quien no quiera seguir en tu vida, es momento de abrir las puertas a quien de verdad merece entrar en ella. Familiar necesitará mucho de ti en próximas fechas. Noticias inesperadas te pondrán algo nervioso o nerviosa. Cuida más tu salud pues estas en un ciclo complicado en el cual podrías cometer errores y contraer enfermedades complicadas de las cuales te será difícil salir. Ya no finjas cosas que no sientes, si de plano esa persona no te mueve nada no tiene caso que por comodidad sigas ahí. Si tienes pareja se ve un pleito a causa de persona de piel blanca. Momentos nuevos se aproximan entre ellos la llegada de una oportunidad de trabajo o cambio de domicilio que te ayudará mucho a madurar.

Cáncer

Si ya tienes una relación y han existido problemas la vida misma les pondrá las cosas para que todo se solucione de la mejor manera, no te permitas dejar ir el amor que tanto trabajo te costo encontrar, aprende a escucha y meditar en frío, todo tiene solución y de las peores peleas vienen las mejores reconciliaciones. Hay días en que quisieras regresar al pasado para volver a vivir eso que en algún momento te hizo feliz sin embargo al paso de los días entenderás que fue la mejor decisión, ten presente que lo que es para ti aunque te quites te ha de llegar, deja que la vida te sorprenda y haga su trabajo, no te metas en camisa de once varas pues no vale la pena hacerlo por nadie. Hay momentos en que desearías no seguir tu camino, no dejes que otras personas importen más que tu o tu familia, aprende a valorarte y saber que quien de verdad te quiera deberá de pagar tu precio, que se pongan de oferta quienes no se valoren tú no eres de esas personas. Cuida más lo que comes pues podrías enfermarte y sobre todo estar subiendo de peso, algunas ocasiones te crees de chismes y por esa ocasión no avanzas en metas y sueños por estar tirando piedras a quien no debería importarte, preocúpate cuando no hablen de ti pues entonces significará que te han olvidado o no constituyes algo importante.

Géminis

Si tienes una relación problemas y enfrentamientos a causa de desacuerdos, tiempos y cuestiones económicas. Pleitos con familiares se aproximan y cambios repentinos en tu forma de ver la vida. Cambios en la economía muy benéficos, siempre constante en tus sueños y metas, siempre fiel a tus ideales pero algunas veces le entras a la flojera y por esa ocasión no logras avanzar, dile next a todo eso que te cause conflicto o problema, necesitas poner los pies en la tierra e ir por tus sueños e ideales. Una sorpresa inesperada tocará tu puerta en próximas fechas, no abuses de la confianza que te brindan otras personas y no los metas en problemas, algunas ocasiones te dan la mano y tu les jalas hasta el pie. Una persona que llegará a tu vida te enseñará grandes cuestiones que tiene que ver con los negocios. No te dejes llevar por chismes o apariencias, cree en lo que tu corazón te dicte y no en lo que otras personas te digan mediante chismes. No pretendas cosechar amor donde has sembrado desconfianza e indiferencia. Recuerda que los golpes y caídas que pasaste te convirtieron en lo que eres hoy, no te quejes de quien eres y siéntete orgulloso de hasta dónde has llegado.

Tauro

Amistades te van a llegar por varios lugares y muchas no serán de fiar te podrían meter en problemas si les das demasiada confianza, ten cuidado y llévate las cosas con calma. Amores nuevos están por llegar si estas soltero o soltera uno llegará por red social. Muchas posibilidades de viaje si es con amistades o familia disfrútalo al máximo. Ten cuidado con desaprovechar tu tiempo, debes de ser muy inteligente a la hora de elegir con quien complicarte la vida, eres de poca paciencia y de mucha boca, no te da pena decir lo que sientes y sabes expresarte de la mejor manera sin embargo tu lengua suelta algunas veces habla de más y dice cosas que al poco tiempo se arrepiente de haber dicho. Estas en una etapa donde te encontrarás a ti mismo y entenderás cuestiones que antes se te dificultaba creer. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener pues podría afectarlos mucha, se visualizan rompimientos y termino de relaciones. Ten mucho cuidado con exigir lo que tú no estás dispuesto a dar u ofrecer, la vida te colmará de nuevos proyectos sin embargo varios de ellos no se llevarán a cabo debido a exceso de trabajo o a la mala voluntad de familiares o amigos. Vienen días de muchas oportunidades para ti sobre todo en los negocios, no temas a arriesgar un poco de tu dinero si el beneficio será mayor.

Aries

Grandes cambios, estás en tu ciclo de cumpleaños y con el grandes sueños son trasados, es momento que te esfuerces en conseguir lo que quieres, no des paso atrás, ya dolió mucho ahora es tu momento. Despréndete de todo eso que ta dolió mucho y comienza a vivir una vida llena de amor y nuevas situaciones que te hagan ver la vida de manera distinta. Vienen momentos buenos en los cuales tu economía comenzará a mejorar muchísimo y eso se debe a ciertos cambios que están por suceder, no creas en chismes ni en comentarios tontos que podrían salir de tu familia, solo buscarán la manera de dañarte o hacerte pasar un mal rato. No te quejes de quienes te fallaron en tu pasado ya la vida se encargará de poner a esas personas en su lugar, tu dedicate a ver por tu vida y por tus sueños. Es momento que tomes el toro por los cuernos, ve por tus sueños y arriesgate ya sin miedo, la vida te va llenar de nuevas oportunidades que deberás de tomar y utilizar para tu beneficio. Hay días en los cuales la ansiedad y el nerviosismo no te deja continuar, ten paz y tranquilidad y pon tus problemas en manos de Dios y nadie mejor que el para solucionarlos pero tu mientras no bajes la guardia. Vienen grandes oportunidades para ti en muchas áreas y cambios importantes, no te limites en lo que quieres y deseas para tu vida, llenate de energía y ve a consolidar todo lo que quieres y deseas, tendrás mucha suerte en juegos de azar y vienen oportunidades de realizar un viaje fuera del país.