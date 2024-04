Maluma revela los retos a los que se ha enfrentado tras convertirse en papá

Maluma ha dado la bienvenida a una nueva etapa en su vida que va más allá de los escenarios y el furor del público, pues hace tan solo unas semanas se convirtió en papá de la mano de su pareja, Susana Gómez.

La llegada de su primogénita ha hecho que el intérprete de “Felices los 4” se mantenga alejado de su ajetreada rutina, razón por la que se ha dado el tiempo de compartir un vistazo a sus fanáticos sobre lo que han sido estos últimos días.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma colocó un carrusel de imágenes en el que los puso al día sobre los cambios que ha experimentado como papá primerizo: “Por aquí os saludo, perdón que he estado tan perdido, lo sé. Lo siento, pero el deber de ser padre me llama. Esto es serio, ha sido la experiencia más chimba de mi vida”.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Y es que ajustarse a esta nueva faceta le ha costado trabajo: “Pero no ha sido tan fácil, los que sois padres sabéis de lo que os hablo y por eso he estado un poco ausente en mis redes”, continuó.

Tras realizar dicha publicación, Maluma recurrió a sus historias para emitir un mensaje de agradecimiento al público que lo ha apoyado durante esta etapa: “Para hacerles el resumen, he estado muy agradecido y por eso les estoy haciendo este video. Para decirles que los amamos con todos esos mensajes tan positivos que nos han enviado en las fotos. En especial a esta princesa, se ve que todos los fanáticos están enamorados de ella. Vino a cambiarnos el mundo de una manera muy positiva”, explicó.

Fue el pasado 9 de marzo cuando la pequeña París Londoño Gómez llegó al mundo y el orgulloso papá no perdió la oportunidad de darlo a conocer por medio de un emotivo mensaje en redes sociales.

“El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana.. Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, escribió el famoso en su momento.

