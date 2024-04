David Benavídez asegura que se ha ganado la oportunidad con Canelo Álvarez: “No voy a ninguna parte”

David Benavídez aseguró que se ganó la oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y que todavía está tratando de conseguir la pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano, por lo que dejó claro que no se irá a ninguna parte.

En una entrevista con el canal de Youtube FreshandFit, Benavídez expresó que la “absurda” cantidad de dinero que pidió Canelo Álvarez para que se llevara a cabo el combate solo demuestra que le tiene miedo.

“Ahora estoy a las puertas de algo grande. Estoy peleando por otro título en otra categoría de peso. Entonces, para cuando termine esta pelea, tendré cuatro de esas, y todavía estamos tratando de buscar esa pelea con Canelo. Canelo está con esta mi**da, ‘Tiene que ser respetuoso’. No voy a doblar mi rodilla ante nadie porque me he ganado mi oportunidad por los cinturones. La única razón por la que esta pelea no se lleva a cabo es porque quiere entre $150 y $200 millones (de dólares), lo cual es absurdo. Ni siquiera la empresa de promoción gana tanto dinero”, dijo.

Canelo Álvarez pidió una fuerte suma de dinero para aceptar la pelea con David Benavídez. Foto: Damian Dovarganes/AP.

“Básicamente es él diciéndome que tiene miedo. Intento no decir demasiado porque si digo que tiene miedo, la gente dice que lo odio. ‘¿Qué has demostrado?’ Tengo tres cinturones. Soy el contendiente número uno. No necesito probar una mie**da. He vencido a la gente que me dice que venza para poder pelear por el título. Lo he hecho una y otra vez. Soy obligatorio desde hace tres años. Eso nunca ha sucedido. Canelo es el hombre del dinero en este momento. Solo quiero darles las mejores peleas a los fanáticos”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez comentó que se sintió irrespetado y aseguró que la única manera en la que aceptará la pelea con el Monstruo Mexicano es que su promotor le ofrezca una bolsa de $150 o $200 millones de dólares, pero de resto no le interesa enfrentar al mexoamericano. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita, para hacer este duelo realidad.

Desde hace tres años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

David Benavídez venció a Demetrius Andrade por nocaut y pidió la pele con Canelo Álvarez. Foto: John Locher/AP.

El presidente del CMB había declarado que el equipo del tapatío y el de Benavídez estaban en conversaciones, pero que no intervendrían hasta el mes de marzo cuando el mexoamericano será obligatorio y que dejarían que los promotores hicieran su trabajo. Pero, poco después se anunció que el Monstruo Mexicano subirá a las 175 libras para disputar el título interino del organismo contra Oleksandr Gvozdyk y Jaime Munguía ahora será el rival de Canelo Álvarez para el 4 de mayo.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· David Benavídez pide ayuda a Turki Al-Alshikh para hacer pelea con Canelo Álvarez en Arabia Saudita

· La dura respuesta de Canelo Álvarez a Mike Tyson tras criticarlo por no aceptar duelo con Benavídez

· David Benavídez responde a burla de Canelo Álvarez y le pide que se compre “un par de huevos”