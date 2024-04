Ex campeón del mundo de la Fórmula 1 estaría cerca de volver y ser el reemplazo de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton decidió su futuro y para la temporada 2025 de la Fórmula 1 pondrá rumbo hacia la escudería de Maranello, el equipo rojo legendario de Ferrari, lo que significa que su asiento quedará libre en Mercedes y es uno de los más deseados en todo el mundo del automovilismo profesional, específicamente hablando de la Fórmula 1.

A día de hoy continúa la intriga y las especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar y mucho más cuando el propio CEO del equipo alemán, Toto Wolff mencionó recientemente algunos nombres.

Un ex campeón del mundo en la mira de Mercedes

“He tenido conversaciones con Toto Wolff”, reconoció el alemán Sebastian Vettel en diálogo con Sky Sports. El piloto, que se retiró de la máxima categoría del automovilismo profesional en 2022 tras su paso por Aston Martin, dejó en claro que no tendría problemas en volver a la competición.

“Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe. Así que creo que sigue en pie. Obviamente, hay cosas que extraño, principalmente la competencia. Y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso”, añadió el ex campeón del mundo con la escudería Red Bull Racing.

“Nunca sabes adónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no. He tenido conversaciones con Wolff. Hablamos brevemente sobre toda la situación, pero también hablé con otros porque todavía me mantengo en contacto de vez en cuando”, explicó Vettel, y además sentenció lo siguiente: “Me mantendré en contacto. No lo sé. Supongo que tendrán que ser un par de llamadas telefónicas. Pero seguro que es uno de los mejores asientos de la parrilla”.

Hamilton da el visto bueno a la llegada de Vettel

Lewis Hamilton tiene una muy buena relación con Sebastián Vettel y aparentemente o al menos entre líneas le dio su bendición para que regrese a la Fórmula 1 y mucho más en Mercedes ocupando su lugar en el equipo: “Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera”, explicó el piloto británico.

George Russell, segundo piloto en Mercedes comentó lo siguiente: “Sebastian es una gran persona. Es un cuatro veces campeón del mundo y seguro que su personalidad se echa de menos en la parrilla. Creo que es importante que tengamos a los 20 mejores pilotos del mundo compitiendo todos por ganar carreras y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a tener a cualquiera como compañero de equipo, ya sea un campeón del mundo o un novato, eso no cambia mi forma de hacer las cosas. Daremos la bienvenida a cualquiera”, sentenció.

Y en consecuencia Vettel también tuvo palabras sobre lo que pudiera llegar a ser su futuro una vez más en la Fórmula 1: “Mercedes tiene un gran historial, ha tenido problemas en los últimos años, pero luego tienes problemas y sigues siendo segundo y tercero en el campeonato de constructores, no es como si estuvieras compitiendo en tierra de nadie”.

Problemas extradeportivos en Red Bull Racing

El ex campeón del mundo también se refirió al problema extradeportivo que vive actualmente Red Bull Racing, equipo con el que se coronó monarca durante cuatro años seguidos (2010, 2011, 2012 y 2013): “Sería bueno que hubiera más transparencia para que se pudiera tener más opinión. Creo que siempre es difícil si lees una cosa, luego otra y luego lo contrario”.

