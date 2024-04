Fin del matrimonio: Sofía Vergara y Joe Manganiello oficializan su divorcio y dividen sus bienes

Sofía Vergara y Joe Manganiello están oficialmente solteros. Según el portal Page Six, el matrimonio ha llegado a su fin y ya han completado el proceso de división de bienes.

La pareja anunció su separación en julio de 2023, pero finalizaron el proceso de divorcio el 4 de abril de este año. En los documentos legales se detalla que, al casarse en 2015, ambos firmaron un acuerdo prenupcial.

Esto significa que Joe Manganiello se quedará con todo los ingresos obtenidos desde su fecha de separación con Sofía Vergara, al igual que con toda su ropa y joyas.

Lo mismo para la colombiana, que se quedará con todas sus ganancias y objetos personales, de acuerdo a la decisión del juez.

¿Qué hay detrás de la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

La noticia de la separación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello sorprendió al mundo, ¿la razón? Eran una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Sin embargo, el 2 de julio de 2023 emitieron un comunicado en conjunto, el mismo fue difundido por Six Page:

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, reza parte de la misiva.

Joe Manganiello y Sofia Vergara duraron siete años juntos. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

La estrella de Modern Family y el actor estadounidense aseguraron que terminaron en los mejores términos, pero no revelaron las razones detrás.

Pero, meses después, durante la gira de medios de Sofía Vergara para promocionar su serie de Netflix ‘Griselda’, reveló al diario El País que su matrimonio terminó porque Manganiello quiere tener hijos y ella no.

En la entrevista aseguró que se sentía “muy vieja” para asumir ese rol y que se sentía cómoda con su hijo, además que ya estaba en edad para ser abuela.

Vergara de 51 años tiene un hijo de 31 años, llamado Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara, mientras que el actor de ‘Magic Mike’, de 47 años, tiene dos hijos.

“Estoy lista para ser abuela”

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, confesó.

Además, añadió que “Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre. Estoy casi en la menopausia; es la forma natural de las cosas. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga el bebé por un tiempo y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida; eso es lo que tengo que hacer”.

Después de su separación, la actriz colombiana reinició su vida amorosa y, recientemente, mostró a su nuevo novio en las redes sociales. Se trata de Justin Saliman, quien es cirujano ortopédico capacitado en medicina deportiva y artroscopia.

Mientras que el actor, también está con alguien y es Caitlin O’Connor, actriz, bailarina y cantante estadounidense de 36 años.

