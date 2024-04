¿Dedicada a De la Rúa? ‘Nassau’ de Shakira enciende las especulaciones

‘Nassau’ es una de las canciones que forman parte del nuevo disco de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y nuevas pistas revelan que estaría dedicada a su expareja, antes de Gerard Piqué, Antonio de la Rúa.

El nuevo material musical de la cantante, después de ‘El Dorado’ en 2017, tiene varias piezas dedicadas a su relación con el futbolista y todo lo que significó superar la ruptura.

Sin embargo, la teoría de que ‘Nassau’ está dedicada a Antonio de la Rúa surgió desde la declaración del periodista Jaime Bayly. En un video que circula en las redes sociales, Bayly, quien es amigo del empresario argentino, dijo que le preguntó si la obra era para él.

“Yo le escribí (a Antonio) después de escuchar Nassau, la canción que acaba de lanzar Shakira, la bella mariposa inmortal, y le escribí, ‘he escuchado Nassau, he leído la letra y he creído verte ahí agazapado, he sentido que tú estás respirando agazapado detrás de esa canción, detrás de bambalinas”, expresó el comunicador social.

Shakira y el empresario argentino Antonio de La Rúa, con quien duró 11 años de relación. Crédito: AP Photo/File.

¿Qué pistas indican que ‘Nassau’ es para Antonio de La Rúa?

Bayly comentó que sus sospechas iniciaron por el título de la canción, ya que Nassau es la capital de Las Bahamas y él sabía que en la isla compartieron los momentos más felices de su relación.

Se presume que compraron una propiedad en conjunto en los años 2000, la cual se la quedó Shakira después de su separación, y también adquirieron una isla privada, ‘Bonds Cay’.

El periodista, de origen peruano, contó: “Yo entendí en Nassau y además el título de la canción, que quizá alude al tiempo que fueron felices en la capital de Las Bahamas en ese archipiélago precioso Shakira y Antonio, yo entendí que esa canción podía estar pensada en él”.

Sumado a las declaraciones de Bayly, también se suma a lo dicho por Gale. La puertorriqueña formó parte del equipo de composición de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y fue una de las responsables de ‘Nassau’.

¿Qué dijo Gale?

En los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés), Gale recibió un galardón y la revista ‘Hola!’ aprovechó la oportunidad de entrevistarla.

Ante la pregunta, se rió y comentó que el proceso con esa canción fue diferente porque Shakira tenía esa canción desde hace mucho tiempo, pero estaba en inglés.

“Fíjate en esta canción el proceso para mí fue diferente, porque ella ya tenía esta canción hecha y escrita en inglés, entonces ella me trajo al proceso para trabajarle una adaptación y trabajamos juntas la letra en español”, aseguró.

Además, añadió: “A mí me encanta esta canción, de hecho es de mis favoritas del álbum, bueno todas son maravillosas, pero esta me gusta mucho. Pero entré en el proceso ya (avanzado), entonces no sabría decirte… Todo es posible, yo creo en la música, en el arte”.

Gale no confirmó si ‘Nassau’ era para Antonio de La Rúa, sin embargo, los fans creen que estas teorías pueden ser ciertas, ya que duraron 11 años juntos.

