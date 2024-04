Beyoncé y ‘Cowboy Carter’ conquistan al mundo: el mejor debut del 2024

Beyoncé está conquistando el mundo con su primer álbum country ‘Cowboy Carter’. El disco se ha posicionado en el número uno de la lista Billboard Hot 200, logrando las mayores ventas de un álbum desde el inicio del 2024.

La segunda parte de su disco ‘Renaissance’ se estrenó el 29 de marzo y, hasta la fecha, ha obtenido 407.000 unidades de copias. De acuerdo a Billboard, su octavo No. 1 en el listado.

Con esos datos, Beyoncé desplazó a Taylor Swift y a ‘1989 (Taylor’s Version)’.

En cuanto a las reproducciones en plataformas streaming, es el mejor registro en la carrera de la cantante. Sin duda, ‘Cowboy Carter’ es el mejor debut de Beyoncé desde su conocido álbum ‘Lemonade’ de 2016.

Otra noticia importante es que Beyoncé debutó en el primer lugar del listado Top Country Albums. Siendo la primera mujer afroamericana en marcar este hito.

Además de eso, es el disco country más vendido desde el lanzamiento de ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ publicado en julio de 2023, el cual alcanzó la cima con 716.000 copias vendidas.

Beyoncé recibió el premio ‘Innovator Award’ en los iHeartRadio Music Awards y de fondo una imagen ‘Cowboy Carter’. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

‘Cowboy Carter’ es el segundo de una trilogía

El lanzamiento de ‘Renaissance’ marcó un nuevo capítulo en su carrera musical.

La artista se permitió trabajar con sonidos diferentes a lo acostumbrado, predominan la electrónica y el techo, y se lo dedicó a su tío Jonny, quien falleció a causa del VIH.

Rápidamente, ese disco escaló en las listas musicales más populares y canciones como ‘Cuff it’, ‘Break my soul’ y ‘Pure/honey’ se convirtieron en un himno para su comunidad de fans.

Después de eso, en el 2023 salió de gira y fue una de las más exitosas del año pasado. Adicionalmente, estrenó su película ‘Renaissance: A Film by Beyoncé’.

En medio del éxito que cultivó con el primer disco de su trilogía, la artista apareció con un sombrero de vaquero en los Grammy y esa acción avivó el rumor de su próximo disco country: ‘Cowboy Carter’.

Es la primera vez que Beyoncé incursiona en dicho género y cada una de las canciones es una reivindicación del país que desea ver en el futuro.

Historia detrás de ‘Cowboy Carter’

La historia del álbum parte de 2016, cuando fue invitada a los CMA (los Country Music Awards) y cantó con la agrupación The Chicks, antes conocidos como Dixie Chicks.

La interpretación fue objeto de comentarios racistas y Natalie Maines, la cantante principal de The Chicks, confesó que los organizadores de los CMA cedieron y eliminaron el video de la presentación de Internet debido a la ola de críticas. Algunos fanáticos consideraron que Beyoncé no representaba al género.

Pasó cinco años trabajando en este material musical y escribió en su cuenta de Instagram:

“Debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical. Se siente bien ver cómo la música puede unir a tantas personas alrededor del mundo, mientras que también amplifica las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas educando en nuestra historia musical”.

El top cinco de Billboard 200 lo completan: ‘We Don’t Trust You’ de Future y Metro Boomin, ‘One Thing at a Time’ de Morgan Wallen, ‘Eternal Sunshine’ de Ariana Grande y en la quinta posición ‘Hope on the Streets, Vol. . 1’ de J-Hope.

Seguir leyendo: