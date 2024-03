Post Malone y Miley Cyrus en el nuevo disco de Beyoncé ‘Cowboy Carter’, ¿qué más se sabe?

A tan solo horas del estreno de ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé, se reveló que el octavo disco de la estrella contará con grandes colaboraciones que incluyen a artistas como Miley Cyrus en la canción ‘II Most Wanted’ y a Post Malone en el tema ‘Levii’s Jeans’.

La artista también se unirá a dos grandes voces del género country: Dolly Parton, con su pieza musical ‘Jolene’, y Willie Nelson. El álbum de estudio se estrenará este 29 de marzo e incluye 27 canciones, incluidas los interludios, de acuerdo a la información proporcionada en Entertainment Weekly.

En el disco estarán presentes otros dos grandes artistas: Willie Nelson y Linda Martell, la primera solista afrodescendiente en tocar el Grand Ole Opry.

¿Qué más se sabe del disco de Beyonce?

Además de las colaboraciones con los artistas mencionados, Beyoncé compartirá canciones con el cantante de hip-hop Shaboozey está en el tema ‘Spaghettii’ y con los cantautores Tanner Adell y Willie Jones.

‘Cowboy Carter’ es una continuación del exitoso disco de la artista ‘Renaissance’, con el cual la artista emprendió su gira mundial y estrenó una película que recaudó más de $27.4 millones de dólares en todo el mundo.

Los rumores del nuevo álbum country de Beyoncé iniciaron en febrero en los Grammy 2024. La cantante lució un sombrero estilo vaquero y una vestimenta alusiva al género popular en Estados Unidos.

La noticia se confirmó el día de SuperBowl, 11 de febrero, cuando lanzó dos sencillos de su nueva era: ‘Texas Hold ‘Em’ y ‘16 Carriage’.

Los seguidores no anticiparon un regreso tan pronto de la cantante de ‘Single Ladies’, ya que en 2023 estuvo inmersa en su gira mundial del álbum lanzado el año anterior.

Sin embargo, es importante recordar que Beyoncé adelantó que ‘Renaissance’ consta de tres actos, lo que sugiere que después de este lanzamiento, lanzará otro álbum.

Un poco más sobre ‘Cowboy Carter’

En una publicación compartida en su Instagram, se abrió a sus seguidores y expresó que detrás de ‘Cowboy Carter’ hay una historia. Incluso, confesó que el proceso inició hace cinco años cuando se dedicó a estudiar a profundidad el género country y con su primera canción lideró el chart.

La curiosidad inició después de un incidente en el que no se sintió “bienvenida”, lo que quiere decir que decidió hacerlo a su manera.

Según Variety, ese incidente ocurrió en el 2016, cuando Beyoncé cantó junto a Dixie Chicks en los Premios de la Asociación de Música Country.

Su aparición causó revuelo por parte del público en las redes sociales, quienes se cuestionaron el porqué le dieron una plaza en un evento tan importante.

“Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida… y estaba muy claro que no lo era (…) Pero, gracias a esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”, escribió la artista que nació en Houston, Texas.

