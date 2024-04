Los números de Powerball que más han salido desde 2015 en bolas blancas y rojas

Los premios mayores que en los últimos años han alcanzado las loterías han creado una “fiebre” que no parece terminar y no es de sorprenderse, pues juegos como Powerball han sorteados miles de millones de dólares en los últimos meses, como el premio mayor de $1,326 millones de dólares que se llevó un afortunado ganador en Oregon. Si estás buscando inspiración para el próximo boleto de Powerball que compres, podrías tomar los números que más han salido en sus sorteos en los últimos 8 años.

Pero antes de compartirlos es importante recalcar que todas las combinaciones de números tienen las mismas probabilidades minúsculas de ganar. No hay una “fórmula secreta” para ganar la lotería y aunque algunos números han salido con más cuenca que otros, tus probabilidades de ganar no mejoran al momento de jugar si los eliges. Pero funcionan bien cuando no logramos decidirnos y necesitamos un poco de inspiración. Sigue leyendo para conocer cuáles son los números de bolas blancas y rojas que más han salido en los sorteos de Powerball en los últimos ocho años.

Los números con “más suerte” de Powerball

De acuerdo a información compartida por Lotto Numbers, los siguientes números son los que más han salido en Powerball desde el 7 de octubre de 2015 hasta el 8 de abril de 2024, en un total de 1,026 sorteos diferentes.

Los 10 números de bola blanca que más han salido en Powerball

Los primeros números que debes elegir para jugar en Powerball son los “de bola blanca” que van del 1 al 69 y los que más han salido en esta lotería desde 2015 son:

61: sorteado 97 veces

21: sorteado 93 veces

63: sorteado 92 veces

32: sorteado 90 veces

27: sorteado 89 veces

26: sorteado 88 veces

23 y 39: sorteado 86 veces

62 y 69: sorteado 85 veces

Los 12 números de bola roja que más han salido en Powerball

Una vez que tengas tus números de bola blanca de Powerball, hay que elegir uno para la “bola roja”, estos van del 1 al 26 y los que más han salido en esta lotería desde 2015 son:

4 y 18: sorteado 52 veces

24: sorteado 49 veces

14: sorteado 46 veces

5: sorteado 43 veces

3: sorteado 42 veces

6, 9, 10, 11, 13 y 25: sorteado 40 veces

¿Cómo jugar al Powerball?

Los boletos de Powerball cuestan $2 dólares y para jugar debes seleccionar cinco números de bolas blancas y luego un número ‘powerball’ o bola roja. También puedes optar por una selección rápida donde los números se generan automáticamente. Por $1 dólar adicional puedes optar por el ‘power play’, que multiplica todas las ganancias que no sean premios mayores por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10.

Los sorteos de Powerball se celebran todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este. No olvides que las probabilidades de ganarse el premio mayor de Powerball es de 1 entre 292 millones.

