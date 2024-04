Yulimar Rojas, la campeona olímpica venezolana de salto triple, se perderá París 2024 por lesión

Una de las principales candidatas a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la gran estrella de la delegación venezolana, Yulimar Rojas, anunció este viernes que se perderá la cita olímpica debido a una lesión en el pie izquierdo.

La actual campeona olímpica tras su gran conquista en el salto triple de Tokio 2020, emitió un comunicado en el que explicó que se lastimó durante un entrenamiento con miras a la cita que se llevará a cabo entre julio y agosto próximos y en donde era una gran candidata a revalidar su título.

“Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que, entrenando, a la recepción de un salto, tuvo un dolor intenso que se tradujo en una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto también y quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024”, decía el comunicado.

⚠️ ¡COMUNICADO! 📢



Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas.



Con amor: Yulimar Rojas 💙 El comunicado publicado en las redes sociales de la atleta venezolana Yulimar Rojas que acompañó con una imagen de ella luego de la operación a la que fue sometida el jueves en Madrid.

“Ya me encuentro en recuperación tras mi operación que fue realizada este jueves con un maravilloso equipo de profesionales liderados por el especialista en traumatología y cirugía, Dr. Pedro Guillén que estuvo apoyado por el Dr. Tomás Fernández”, contó la atleta venezolana.

La cuatro veces campeona mundial del salto triple, una de las 25 atletas venezolanas con su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró que estaba pasando por un momento complicado del que espera salir más fuerte para volver a la competencia cuando llegue el momento.

“Han sido horas muy complejas en las que me he cuestionado y analizado el por qué ha sucedido todo esto. El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, agregó.

La venezolana Yulimar Rojas durante uno de sus saltos en una prueba del Campeonato Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Budapest el pasado mes de agosto. Crédito: Bernat Armangue | AP

Yulimar Rojas, de 28 años, se preparaba para sus terceros Juegos Olímpicos luego de sus participaciones en Río 2016 donde se colgó la medalla de plata en el salto triple y en Tokio 2020 donde ganó el oro. Ahora, la atleta le manda buenas vibras al resto del equipo venezolano que irá a París 2024.

“Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana que irá a París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes y a mis compañeras de pista que den el máximo por alcanzar también la gloria. Nos vemos pronto, con los mismos sueños y las mismas ganas”, cerró su comunicado la venezolana.

Yulimar Rojas logró el actual récord mundial del salto triple el pasado durante su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor que se llevó a cabo en Belgrado en marzo del 2022. La venezolana, que forma parte del equipo de atletismo del FC Barcelona, logró un salto de 15,74 para establecer la nueva marcar mundial.

