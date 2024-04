William Levy envía duro mensaje luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara su ruptura

El actor cubano William Levy, de 43 años, recurrió a su cuenta de Instagram para hablar por primera vez sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez, luego de que la actriz diera una entrevista en la que habló a fondo del fin de su historia de amor.

La reacción de William se da días después de las declaraciones de la mamá de sus dos hijos y luego de que se filtraran los audios de las llamadas al 911 que hicieron desde su casa en los últimos meses para denunciar los diversos altercados verbales en los que se vieron envueltos cuando aún eran pareja o cuando ya llevaban semanas separados.

Aunque se sabe que llevan más de dos meses separados y de que Christopher se quedó a vivir con él y Kailey con su mamá, el galán de las telenovelas aseguró que él tiene su propia versión de los hechos, pero adelantó que no hablará de más por el bien de la propia Elizabeth, pero en especial de sus dos hijos, quienes lo son todo para él.

“Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que debe a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo”, se lee al inicio de su texto.

A continuación detalló que no le tiene que rendir cuentas a nadie, salvo a sus dos hijos.

“Ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera”, señaló Levy en el resto de su publicación, la cual escribió sobre un fondo azul y verde.

Su escrito se da horas después de que Lucho Borrego, del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ compartiera detalles de la conversación que habría tenido con Levy y en la que este le habría asegurado que nunca más volverá a perdonar a la también presentadora de televisión.

“Trabajamos como familia, no solo por los niños, sino también porque pensamos como familia. Solo está pensando en ella, yo también di lo mejor de mí. No solo vi por mi familia, también vi por ella. Esta es definitivo, nunca más la voy a perdonar”, le habría hecho saber el protagonista de ‘Vuelve a mí’, quien en los últimos meses no ha dejado de ser relacionado con la mexicana Samadhi Zendejas, con quien trabajó en la citada novela de Telemundo.

