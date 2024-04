Pep Guardiola defiende a capa y espada a Erling Haaland por las duras críticas que sigue recibiendo

Erling Haaland ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública y ha sido víctima de muchas críticas, señalamientos y juicios en su contra por aparentemente mostrar un bajo rendimiento en su juego y es por ello que su entrenador en el Manchester City, el español Pep Guardiola salió al paso para defender a su delantero, luego del empate a 3 goles ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Guardiola dejó bien en claro lo complicado de la posición del atacante noruego dentro del campo de juego, a pesar de la presión constante con la que tuvo que lidiar con los centrales del Real Madrid.

Guardiola habló sobre el potencial y el aporte significativo de Haaland para el Manchester City aún cuando recientemente y de manera constante ha sido señalado por su bajo rendimiento, especialmente en el duelo ante el Real Madrid. Pep quiso ser mucho más claro en que además de los goles que puede conseguir Haaland, el joven noruego cumple un rol bastante importante en la estrategia del club y que su aporte va más allá de los números individuales que pueda tener.

Guardiola defiende a Haaland:



“Es un jugador joven, tiene márgenes para mejorar pero mejorar es más una cuestión del equipo que de él. ¿No estuvo involucrado? Marcamos 3 goles, pero él tenía 2 centrales cerca… y no es fácil. Es la posición más difícil del campo”.



Las declaraciones de Guardiola a la prensa

“Haaland es un jugador joven, tiene márgenes para mejorar, pero mejorar es más una cuestión del equipo que de él. ¿No estuvo involucrado? Marcamos tres goles, pero él tenía dos centrales cerca… y no es fácil. Es la posición más difícil del campo. Dos contra uno. Estaban muy unidos y son realmente buenos defensores”, manifestó el entrenador español. En lo que va de la temporada, a pesar de no haber estado en juego por algunos problemas físicos, el ex delantero del Borussia Dortmund de la Bundesliga consiguió hacerse con un total de 30 goles y repartió un total de seis asistencias en 37 partidos disputados.

Guardiola pone por encima el equipo a los premios individuales

Para el técnico español la importancia de sumar experiencia y minutos de juego en el campo para el delantero es mucho más importante que lo que pudieran ser los premios individuales a los que podría optar como por ejemplo el Balón de Oro; lo que se busca es conseguir los objetivos principales como club en las competiciones europeas. “Necesita jugar más minutos, aprender de lo que tienes que hacer. Pero el objetivo no es el Balón de Oro, el objetivo es ganar trofeos y lo logró. ¿Habríamos ganado cinco trofeos el año pasado sin él? No hay opciones. No se trata de Erling ni de ningún otro jugador. Hasta que te retires, siempre puedes ser mejor”.

Un año simplemente exitoso para ‘El Vikingo’

Haaland de 23 años de edad tuvo una temporada pasada impresionante, increíble desde cualquier punto de vista, siendo la punta de lanza para que el Manchester City consiguiera el histórico triplete al ganar la Champions League, FA Cup y la Premier League. El noruego consiguió anotar 52 goles, otorgó 9 asistencias y disputó un total de 53 partidos, números que le valieron para ser uno de los principales rivales del argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé para hacerse con el Balón de Oro y el premio The Best.

Le preguntaron a Guardiola: ¿Qué debe hacer Erling Haaland para ganar el Balón de Oro?



¿Cómo anda el City en la Premier League en la temporada actual?

El Manchester City se encuentra actualmente viviendo un gran presente ya que no pierden un partido desde el pasado 6 de diciembre ante el Aston Villa y desde ese entonces ha ganado 21 partidos y consiguió empatar en 5 ocasiones. Además de ello, los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en cuartos de final de la Championes League, escoltando también en el campeonato local al Arsenal y el Liverpool, mientras que en la FA Cup están ubicados en las semifinales donde deberán enfrentar al Chelsea.

