Lewis Hamilton reveló trauma que vivió en la Fórmula 1 y cómo Michael Jordan lo aconsejó y ayudó

Lewis Hamilton, el múltiple campeón mundial de la Fórmula 1 se encuentra en un tiempo crucial en su carrera en la máxima categoría del automovilismo profesional, en donde no nada más debe competir con sus colegas en las pistas sino además se encuentra en una etapa de reflexión extra sobre lo que le depara el futuro detrás del volante. En reciente entrevista para la revista GQ, el inglés se sinceró y compartió experiencias personales, revelando las pruebas de vida dentro y fuera de las pitas que ha tenido que afrontar, así como también sus planes para el futuro.

Sus primeros días en la Fórmula 1 no fueron sencillos

“Cuando entré por primera vez en la Fórmula 1, fue despertar, entrenar, correr-correr-correr-correr, nada más. No había espacio para nada más. Me di cuenta de que trabajar todo el tiempo no te trae felicidad y necesitas encontrar un equilibrio en la vida. Y descubrí que en realidad era bastante infeliz”, admitió el ex piloto de McLaren.

Michael Jordan ayudó a Hamilton en su debido momento

Hamilton, quien ha sido campeón del mundo en 7 ocasiones, también comentó que buscó orientación y consejo en otras grandes estrellas del deporte, tales como Michael Jordan, Serena Williams y Boris Becker, para prepararse para el futuro. “Había hablado con muchos deportistas increíbles, desde Boris Becker hasta Serena Williams, incluso Michael Jordan”, reveló. “Hablar con grandes que he conocido en el camino, que están retirados, o en camino, y el miedo a lo que sigue, la falta de preparación para lo que viene”, agregó.

El retiro es parte de la vida de los atletas y Hamilton no puede huir de ello, pero es algo que hasta el momento el inglés no se ha planteado al 100%.

Tres GOATs y una súper estrella en el #MiamiGP



*Tom Brady – 7 títulos NFL

*Lewis Hamilton – 7 títulos F1

*Michael Jordan – 6 títulos NBA

*David Beckham – 6 títulos Premier League pic.twitter.com/1qIIdTB2E7 — Pete Dominguez (@pedrodomg) May 8, 2022

“Muchos de ellos dijeron: ‘Dejé de hacerlo demasiado pronto’. O: ‘Me quedé demasiado tiempo, cuando terminó, no tenía nada planeado. Mi mundo entero se vino abajo porque toda mi vida se ha centrado en ese deporte’”, compartió el piloto de Mercedes. “Pero me hizo pensar: Bueno, cuando pare, ¿cómo puedo evitarlo? Y entonces me tomé en serio la búsqueda de otras cosas que me apasionaran”, añadió.

Hamilton tiene a cierto grado bastante claro lo que desea hacer una vez deje de pilotar a grandes velocidades en la Fórmula 1, y muchos de sus intereses pasan por incursiones en la moda y el cine. Hamilton ha colaborado con la reconocida marca Tommy Hilfiger y lanzó su propia productora cinematográfica, Dawn Apollo Films, con proyectos emocionantes como una película sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt.

Las pasarelas y el cine

Además, ha expresado su interés de llegar a hacer vida en la actuación, revelando una oportunidad que tuvo en su debido momento para ser parte de la película de Tom Cruise, Top Gun: Maverick debido a sus compromisos en las carreras. “Recuerdo cuando se los dije a Joe (productor) y a Tom, se me rompió el corazón. Luego, por supuesto, me arrepentí. Cuando vi la película pensé, ‘¡Pude haber sido yo!’”, compartió Hamilton.

En cuanto al mundo de la moda, el piloto de 39 años de edad debutó en un desfile de modas en el año 2007: “Vengo del mundo del automovilismo en el que mi papá y yo éramos los únicos negros. Y cuando llegué al mundo de la moda, era tan diverso. Me encantó”, expresó Hamilton.

Ahora con mucha más experiencia en dicho renglón, entre 2018 y 2020, Lewis colaboró mucho más de cerca con Tommy Hilfiger, diseñando cinco colecciones para la marca. “Trabajar con estos diseñadores tras bambalinas fue casi como hacer una pasantía. Pude participar mucho, involucrarme en todo el proceso. Y luego iba a las carreras y me sentía libre”.

Lewis Hamilton brought a touch of ’90s nostalgia to the paddock wearing Tommy Hilfiger to the F1 Grand Prix of Bahrainhttps://t.co/OC1VoB6iRL pic.twitter.com/Id76zwWR5u — Red Carpet Fashion Awards (@Fashion_Critic_) March 1, 2024

Hamilton ha iniciado proyectos para acabar con la homogeneidad y buscar ser y hacer la diferencia en cada uno de sus proyectos, a través de su visión: “Creo que se trata de trabajar en la visibilidad de los de más abajo. Hay muchas marcas jóvenes y emergentes increíbles que, en algún momento, serán devoradas por las grandes organizaciones. Y perderán un porcentaje considerable de la empresa que han creado. Creo que se trata de tener un lugar en la mesa, y no es sencillo”, sentenció.

