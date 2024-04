Eiza González deslumbró con su look en la premiere de The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Eiza González deslumbró en la premiere de su nueva película. Esta semana, la actriz mexicana sorprendió con el look que escogió para el estreno de The Ministry of Ungentlemanly Warfare en Nueva York.

Para la alfombra roja, la actriz optó por un vestido asimétrico de color dorado con olanes en la cintura del diseñador Jason Wu, que combinó con tacones dorado metalizado de de Maison Ernest.

Sobre el estilismo, González lució un maquillaje sencillo y un peinado con algunas ondas que cubrían parte de su rostro.

La actriz compartió cómo fue la preparación de su look con un video en su cuenta de Instagram, en el que se ve cómo selecciona los accesorios que utilizó.

“¡Qué noche espectacular! Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. Me encantan estos chicos y esta película y estoy muy feliz de ser parte de esta historia especial y de una espectacular película de @guyritchie. ¡Estoy convencida de que te lo vas a pasar bien!”, escribió en la publicación.

González también compartió varias fotos de la premiere junto a sus compañeros de película.

Eiza González interpreta a Marjorie Stewart en la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, basada en la novela de Damien Lewis. El filme, protagonizado por Henry Cavill, sigue la historia de una organización secreta que recluta agentes con habilidades especiales para acabar con las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

La película, que llegará a los cines este viernes, contó con Guy Ritchie como director.

Además de Cavill y González, el elenco del filme lo completan Alan Ritchson, Hero Fiennes-Tiffin, Henry Golding, Cary Elwes, entre otros.

Lucha en Hollywood

En marzo, Eiza González contó en una entrevista con la revista InStyle los problemas a los que se enfrentó al comenzar su carrera en Hollywood.

“Recuerdo que me dijeron en tantos proyectos: ‘Ella es demasiado bonita para el papel’. ‘Es demasiado hot para el papel’. Entonces yo les diría: ‘¿Qué es Margot Robbie?’ ¡Es la mujer más bella y sexy que he visto en mi vida!”, dijo.

Las declaraciones de la actriz generaron crítica en redes sociales, por lo que tuvo que aclarar a través de su cuenta de X lo que dijo.

“Es triste. Nunca dije que fuera demasiado sexy y que no consiguiera papeles. Estaba haciendo una observación sobre lo que ha sido un estereotipo latino durante años en nuestra industria, y que lentamente éste se ha ido desmantelando, y que palabras como ‘hot’ se le adjudican a una mujer para definirla como si esa fuera la única característica que la define. Como en una correlación con los estereotipos. Es triste que se saquen palabras de una entrevista y se pongan en un contexto completamente diferente”, escribió.

Seguir leyendo: