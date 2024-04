Oleksandr Gvozdyk le aconseja a David Benavídez olvidarse de Canelo: “Su próxima pelea es conmigo”

Oleksandr Gvozdyk le aconsejó a David Benavídez olvidarse de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y concentrarse en la pelea que ambos protagonizarán el 22 de junio y en donde estará en juego el título interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con BoxingScene, Gvozdyk comentó que Benavídez es un gran peleador y espera que no lo esté pasando por alto al seguir mencionando a Canelo Álvarez y no hablar de su próximo duelo, ya que el ucraniano piensa que eso le pondría las cosas fáciles.

“Benavídez es un gran peleador, pero su próxima pelea es conmigo, no contra Canelo. Si yo fuera él, me concentraría en mi próxima pelea, no en Canelo, que está programado para pelear contra (Jaime) Munguía”, dijo.

David Benavídez subirá a las 175 libras para intentar sumar un nuevo campeonato en otra división. Foto: John Locher/AP.

“Si me están pasando por alto, espero que no sea así, pero si lo están haciendo, lo aprecio. Si me están pasando por alto, está perfecto. Eso me pondrá todo más fácil. Dicen que es un monstruo, pero tienen que darle más posibilidades de sobrevivir”, agregó.

En las últimas entrevistas, David Benavídez se ha centrado en criticar a Canelo Álvarez por evitar el duelo con él y elegir a Jaime Munguía como su oponente para poner en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras. Desde hace tres años el Monstruo Mexicano ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta.

A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir su reglamento para ordenar el duelo que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Por esta razón, Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, aprobó sancionar la pelea entre David Benavídez y Oleksandr Gvozdyk en junio. Además, Turki Al-Alshikh propuso que si el mexoamericano sale victorioso del duelo con el ucraniano será el retador del ganador del duelo entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, quienes disputarán el campeonato indiscutido de las 175 libras.

Oleksandr Gvozdyk, de 36 años, es un excampeón de peso semipesado que viene de vencer por la vía del sueño a Isaac Rodríguez el pasado mes de septiembre. El ucraniano cuenta con récord de 20 victorias (16 por nocaut) y una derrota.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

