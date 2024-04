Óscar Valdez no descarta al Venado López, pero prefiere pelea unificatoria con O’Shaquie Foster

Óscar Valdez afirmó que su prioridad en estos momentos es conseguir una pelea de unificación con O’Shaquie Foster, monarca de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero no descarta el enfrentamiento con su compatriota Luis Alberto ‘Venado’ López.

En una entrevista con Izquierdazo, Valdez mencionó que la razón por la que prefiere el duelo con Foster es porque quiere conquistar el título del CMB y dejó claro que no le teme a ningún peleador, por lo que se mostró abierto a escuchar cualquier negociación de parte del equipo del Venado López.

“Pase lo que pase en la pelea del Vaquero y su rival en 135 libras, yo buscaría enfrentarme a un Foster que es el campeón del CMB. Es el sueño de todo peleador ser campeón del CMB, de la OMB, unificar y tener todos los títulos, el cielo es el límite, quiero buscar lo más grande que se pueda y es lo que vamos a tratar de lograr. Si busco pelear con un Venado probablemente digan que le estoy dando la vuelta a Foster, y si me voy con Foster van a decir que le estoy sacando la vuelta al Venado. Lo digo ampliamente, yo me enfrento al que sea, sea el Venado, sea Foster, el mismo Vaquero, yo peleo con quien sea”, dijo.

“Si algo he tratado de dejar claro es que no le temo enfrentarme a ningún peleador, el boxeo es lo que más amo, yo me enfrento con quien sea. La razón por la que se ha mencionado a Foster es porque tiene el título verde (CMB), no es nada personal con él ni con cualquier otro rival. Todavía no hay negociación, si ha habido, pues no me lo han dicho a mí, pero siempre que hay negociaciones yo estoy presente. El Venado es un gran campeón en las 126 libras, está buscando subir a 130 y buscar pelear conmigo (…) es una pelea que se puede hacer fácil porque está con Top Rank. Estoy abierto a escuchar cualquier negociación, la oferta que convenga más es donde nos vamos a dirigir, pero hasta ahorita no ha habido pláticas”, agregó.

Óscar Valdez viene de enfrentar a Liam Wilson a comienzos de abril en una pelea competitiva que se decidió en el séptimo round, luego de que el mexicano conectó un poderoso gancho de izquierda que puso mal al australiano y con una lluvia de golpes terminó de derrotar a su rival por la vía del nocaut técnico.

En la entrevista sobre el ring tras su victoria, el campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) declaró que su intención era unificar su cinturón con los campeones O’Shaquie Foster o el Venado López, pero ahora la balanza se está inclinando hacia el lado del estadounidense.

Óscar Valdez quiere unificar títulos y su objetivo principal es O’Shaquie Foster. Foto: Isaac Brekken/AP.

“No tengo nada más que respeto por Foster y López. También me encantaría la revancha con Navarrete. Nada personal, pero los mejores quieren pelear contra los mejores“, comentó.

Óscar Valdez, de 33 años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

Por su parte, O’Shaquie Foster, de 30 años, es el campeón de peso superpluma del CMB y defenderá su título contra Abraham Nova. El pugilista estadounidense tiene récord de 21 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

