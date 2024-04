Roy Jones Jr. predice pelea de Devin Haney y Ryan García: “Tal vez no tendrán mucha acción al inicio”

Roy Jones Jr., excampeón de peso pesado, predijo que tal vez la pelea entre Devin Haney y Ryan García no tendrá mucha acción desde el inicio y afirmó que mientras los rounds pasen se verá cuál de los dos creció más como profesional desde su último enfrentamiento como amateurs.

En una entrevista con Fight Hub TV, Jones Jr. cree que en el combate donde estará en juego el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco habrá un nocaut temprano y aconsejó a García utilizar otras herramientas si quiere vencer a Haney.

“Probablemente no conseguirán ninguna detención en los primeros asaltos. Tal vez no tendrán mucha acción al inicio, cosa que no debería ser así. Cuanto más dure la pelea, descubriremos quién ha crecido como profesional y quién no. Porque el boxeo profesional es diferente al amateur”, dijo.

Ryan García ahora está bajo el mando de Derrick James y ha asegurado que ha mejorado en algunos aspectos. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“(Ryan) no puede depender simplemente del gancho de izquierda porque ahora todo el mundo sabe sobre tu golpe. De hecho, lo dijo Tank, todo lo que tienes es un gancho de izquierda y no me vas a vencer. Al final, así fue. Creo que debe de desarrollar más herramientas; su mano derecha, su jab, sus golpes al cuerpo. Creo que debería obtener algunas armas para que la gente no solo esté esperando su gancho”, añadió.

Según los expertos y fanáticos del deporte, Haney es el gran favorito para llevarse la victoria por tener un poco más de experiencia y su evolución como peleador, pero algunos piensan que Ryan García podría darle pelea al campeón y encontrarlo con su poderoso gancho de izquierda.

Ambos pugilistas tienen una gran rivalidad desde que eran amateurs y en donde se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias para cada lado. Ahora como profesionales, tanto Haney como García buscarán desempatar el marcador en un duelo que ha estado marcado por las polémicas declaraciones del californiano.

La pelea ente Devin Haney y Ryan García ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció debido a los mensajes polémicos del californiano en sus redes sociales y por admitir que utilizaba drogas, lo que hizo dudar del estado de salud mental del californiano y también pudo haber afectado la baja venta de entradas porque muchos aseguraron que el duelo no sucedería.

Devin Haney es el favorito para la pelea que tendrá con Ryan García el 20 de abril en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 25 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

