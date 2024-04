Ryan García admite estar un poco loco y predice que noqueará a Haney: “Ahora soy un asesino”

Ryan García admitió “estar un poco loco” y predijo que noqueará a Devin Haney en el segundo asalto de la pelea donde estará en juego el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Barclays Center en Nueva York.

En declaraciones a la prensa en el entrenamiento abierto en el histórico Gleason’s Gym en Brooklyn, García aseguró que no ha dado positivo a ninguna droga y que está listo para destruir a Haney porque es un asesinoen el gran evento que tiene planeado armar.

“Soy rápido. Soy fuerte. Ya viste lo rápido que fue. Puedo hacer esto todo el día. Este tipo de motivación, toda la mi**da por la que he pasado. Estoy un poco loco, sí, pero estoy listo para destruir al hijo de pu**. No estaban hablando de Mike Tyson cuando estaba así. Todos lo respetan ahora. Entonces tienes que respetarme. Vi cosas que nunca debí haber visto, pero ahora soy un asesino. No he dado positivo en ninguna droga. Eso es todo lo que tengo que decir. Este soy yo. Sé que voy a ganar, hermano”, dijo.

Devin Haney es el favorito para la pelea que tendrá con Ryan García el 20 de abril en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Ustedes verán un evento como nunca antes lo habían visto. Tengo algo planeado, no tienes ni idea. Estoy hablando de la entrada, de la actuación, de la teatralidad y luego en el ring, va a ser un buen primer asalto. Tal vez lo palpe, vea qué está pasando, luego comience a golpearlo, a tocarlo un poco y luego, de repente, 30 segundos, lo dejaré caer y dejaré que su trasero se levante. En el segundo asalto, lo noquearé. Entonces nos iremos de fiesta. Nos volveremos locos”, añadió.

La pelea ente Devin Haney y Ryan García ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció debido a los mensajes polémicos del californiano en sus redes sociales y por admitir que utilizaba drogas, lo que hizo dudar del estado de salud mental del californiano y también pudo haber afectado la baja venta de entradas porque muchos aseguraron que el duelo no sucedería.

Según los expertos y fanáticos del deporte, Haney es el gran favorito para llevarse la victoria por tener un poco más de experiencia y su evolución como peleador, pero algunos piensan que Ryan García podría darle pelea al campeón y encontrarlo con su poderoso gancho de izquierda.

Ambos pugilistas tienen una gran rivalidad desde que eran amateurs y en donde se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias para cada lado. Ahora como profesionales, tanto Haney como García buscarán desempatar el marcador en un duelo que ha estado marcado por las polémicas declaraciones del californiano.

Ryan García ha estado envuelto en distintas polémicas por sus mensajes en redes sociales. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

