¿Le debes dinero al IRS? Cómo pagar el saldo de tus impuestos

¿Estás preocupado porque debes dinero de tus impuestos? Debes saber que no estás solo y existen diferentes maneras de liquidar tu deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). No podemos negar que el costo de vida actual puede hacer que pagar a tiempo al IRS parezca algo casi imposible y es vital que tengamos en cuenta que si pagamos después de la fecha límite podríamos hacernos acreedores a multas costosas.

Afortunadamente no todo está perdido y si no pudiste pagar tus impuestos a tiempo, el IRS ofrece diferentes planes de pago que podrían facilitarte la vida, pero es posible que estas alternativas no sean la mejor opción para todos. Sigue leyendo para conocer cómo pagar tus impuestos atrasados y los planes que ofrece el IRS para saber si alguno es el mejor para tu situación actual.

Las multas del IRS pueden ser del 0.5% al 5% al mes sobre los impuestos sin pagar. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Cómo pagar impuestos atrasados: pago total

Siempre que puedas pagar tus impuestos en su totalidad antes de la fecha límite, deberías hacerlo. Pagar el monto total de tus impuestos antes de la fecha de vencimiento te ayudará a ahorrar dinero, pues no incurrirás en tarifas de instalación, no acumularás interés, ni te enfrentarás a sanciones financieras.

Pero si por alguna razón no tuviste el dinero para pagar tus impuestos antes de la fecha límite y ya cuentas con él, el IRS te permite hacer el pago total; el cual debería realizar lo antes posible, ya que las multas los intereses se seguirán acumulando hasta que pagues el monto total.

Para pagar el total de impuestos deberás confirmar tu identidad antes de realizar la operación. Puedes realizar un pago para el mismo día o programarlo sin tener que registrarte para para obtener una cuenta en línea del IRS. Paga desde tu cuenta bancaria, tu Tarjeta de Débito o Crédito, o incluso con billetera digital. Puedes obtener más información dando clic aquí.

Cómo pagar impuestos atrasados: plan de pago a corto plazo

El IRS ofrece planes de pago a corto plazo que te permiten pagar lo que debes en un periodo de 180 días o menos. Sin embargo, seguirás enfrentando multas e intereses hasta que hayas pagador el monto en su totalidad; por lo que con el tiempo, el plan de pago te costará más que si pagas los impuestos antes de la fecha límite.

Para calificar para un plan a corto plazo para pagar tus impuestos con el IRS, debes tener una deuda menor de $100,000 entre tu factura de impuestos, multas e intereses. Esta opción de pago no tiene tarifa de instalación.

Si pediste una prórroga para presentar tu declaración de impuestos, aún tienes que pagarlos tan pronto te sea posible. Crédito: Diego Cervo | Shutterstock

Cómo pagar impuestos atrasados: plan de pago a largo plazo

Si necesitas más de 180 días para pagar tu deuda es posible que aún califiques para un plan de pagos en línea del IRS. Aquellas personas que ya han presentado todas sus declaraciones de impuestos requeridas pueden solicitar un plan de pago a largo plazo siempre y cuando no deban más de $50,000 dólares en total entre impuestos, intereses y multas.

Al igual que con el plan de pago a corto plazo, la factura de impuestos acumulará intereses multas hasta que se cubra el monto total y realizarás pagos mensuales hasta haber pagado tu deuda en su totalidad.

Si debes más de $25,000 dólares: el IRS require que realices pagos mediante retiros automáticos. Esta opción viene con una tarifa de instalación de $31 dólares, pero los contribuyentes de bajos recursos puede que no reciban este cobro.

Si debes $25,000 dólares o menos: el IRS te permite realizar pagos sin tener que inscribirte a retiros automáticos. Este acuerdo de pago requiere una tarifa inicial más alta, de $130 dólares, pero esta cantidad se reduce a $43 para los trabajadores con bajos ingresos.

En algunos casos, el IRS puede reembolsar el costo inicial. Si eres un contribuyente de bajos ingresos y el sistema en línea no exima de la tarifa de instalación, puedes completar el Formulario 13844 para solicitar un reembolso de la tarifa.

Cómo pagar impuestos atrasados: acuerdo de pago garantizado

Algunos contribuyentes individuales podrían calificar para un acuerdo de pago garantizado con el IRS y para calificar debes tener una deuda de $10,000 dólares o menos y aceptar pagar el total dentro de 3 años. También debes haber presentado las declaraciones de impuestos requeridas durante los últimos 5 años y no tender agudos de impuestos de años anteriores. Toma en cuenta que los contribuyentes que ya hayan celebrado un acuerdo de pago con el IRS no son elegibles para un plan de pago en cuotas garantizado.

Si no puedes terminar tu declaración de impuestos, haz un pago. Eso puede ayudar a reducir las sanciones y los intereses. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Qué hacer si ya tienes un plan de pago con el IRS?

Si ya tienes un acuerdo de pago con el IRS, a veces puedes realizar cambios en ese plan para agregar una nueva deuda tributaria. Si bien puedes modificar el monto del pago mensual, debes pagar el menos el monto mínimo establecido o el sistema te pedirá que completes el Formulario 9465 y el Formulario 433-F.

Para revisar un plan de pago con el IRS que ya exista se requiere una tarifa de revisión de $10 dólares, pero a algunos contribuyentes se les pude eximir de este costo; el mismo IRS renunciará de forma automática a esta tarifa si el sistema te reconoce como un contribuyente con ingresos o inferiores al 250% del nivel federal de pobreza.

¿Qué pasa si no pagas tus impuestos?

Si no pagas tus impuestos a tiempo, el IRS te impondrá una multa y el monto se basará en los impuestos adeudados y el tiempo que dejes pasar sin pagar.

Se te cobrará una multa del 0.5% por cada mes (o mes parcial) hasta que hayas pagado el total.

Se te cobrará una multa de hasta el 25% del total de los impuestos sin pagar.

Sigue leyendo:

– Crédito Tributario por Hijos 2024: cuál será el aumento si finalmente se aprueba

– Cómo calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijos de $1,600 en 2024

– Impuestos del IRS: consejos para padres que tienen hijos menores de 17 años