Opinión: Ryan García, el producto publicitario que está cerca de su fecha de caducidad en el boxeo

Si Ryan García no sube al ring este sábado o si no pelea con dignidad y hombría, su final será irremediable en un deporte que admite con los brazos abiertos todo tipo de circo, pero donde los farsantes que quieren hacerse pasar por "payasos" no causan ninguna gracia