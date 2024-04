Timothy Bradley muestra preocupación por estado mental de Ryan García antes de pelea con Haney

Timothy Bradley se mostró preocupado por el estado mental de Ryan García a pocos días para su pelea con Devin Haney, en donde estará en juego el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Barclays Center en Nueva York.

En declaraciones para el canal de YouTube ProBox TV, Bradley expresó que no confía en la psique de García a pesar de que se muestra confiado para el duelo con Haney y cree que cuando suba al ring se derrumbará mentalmente.

“Hace un par de semanas decíamos: ‘Algo no está bien’. Algo anda mal arriba. No sabíamos dónde estaba psicológicamente porque estaba por todos lados. Estábamos preocupados por eso. He estado viendo videos de él hablando basura y exudando confianza en el período previo a esta pelea. Creo que es falso. La semana de la pelea, cuando estás ganando peso, agotándote, estás en tu punto más débil. Estás en tu punto más débil físicamente y mentalmente porque no te sientes bien. Una vez que te subes a esa báscula y empiezas a sentir algo de comida, los demonios empiezan a aparecer. Cuando hablo de demonios, hablo de dudas. Eso es lo que empieza a surgir”, dijo.

El comportamiento de Ryan García ha hecho dudar a los fanáticos sobre el estado mental del californiano. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Devin Haney tiene eso bajo control, mientras que Ryan, no confío en su psique, realmente no lo hago. En este momento, es una especie de fachada y está tratando de animarse. Pero tan pronto como ponga su pie en la balanza y regrese a esa habitación, y se duerma a la hora o intente dormir por la noche, y esos demonios comiencen a acercarse, se debilitará. Cuando suba a ese ring y comienza a sentir ese calor, siento que su estado mental va a ceder bajo esa presión”, agregó.

Desde la conferencia de prensa en Nueva York el comportamiento de García ha sido errático. Poco después de ese evento King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin mostraron preocupación por la salud mental del californiano.

Devin Haney pondrá en juego por primera vez su cinturón del CMB ante Ryan García. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Debido a estas polémicas, su pelea con Devin Haney estaba pendiendo de un hilo y muchos creían que no subirá al ring, pero Ryan García aseguró que la Comisión de Nueva York lo sometió a una evaluación mental que superó con éxito y demostró también que no había drogas en su organismo.

“Mostré pruebas de que no estoy drogado. Me evaluaron mentalmente y todo está bien. Aun así, ¿me siguen reclamando? Bastante raro”, escribió en su cuenta oficial en X.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

