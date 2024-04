Eiza González respondió a las acusaciones de racismo hacia uno de sus compañeros en su nueva película

Eiza González fue acusada de racismo. Recientemente, la actriz mexicana fue señalada por un usuario en redes sociales por presuntamente ignorar a Babs Olusanmokun, su compañero de elenco en The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Esta semana, una cuenta de X llamada @welllwellwellll compartió un video de la premiere de la película dirigida por Guy Ritchie, en el que presuntamente González ignora a Olusanmokun para saludar a su otro compañero de película Henry Cavill.

“En este vídeo podemos apreciar lo racista que es la actriz Eiza González”, mencionó el usuario, cuya cuenta fue eliminada. “No cabe duda de que un vídeo vale más que mil palabras. Ah, pero ella es quien sufre racismo en Estados Unidos por ser mexicana, doble moral”, agregó.

Tras la polémica, Eiza González no dudó en defenderse y aclarar la situación. La actriz compartió un largo mensaje en su cuenta de X para asegurar que mantiene una gran amistad con Olusanmokun y para expresar su desaprobación a este tiempo de ataques.

@welllwellwellll bueno intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es una gran amigo, tan amigo que llegamos juntos al evento. Este video de 3 segundos es nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando y ambos lo felicitamos por… pic.twitter.com/vmZBoycbip — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) April 20, 2024

“Buen intento por destruir la integridad de una persona. Babs es tan amigo que llegamos juntos al evento”, aclaró González. “Este video de tres segundos somos nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando, ambos lo felicitamos por su bebé. Babs y yo llevábamos 30 minutos juntos ahí”, aseguró.

“Cabe recalcar que tú lo hiciste un tema de raza. Eso habla de ti mucho más que de mi. Es una vergüenza que se hable del color de una persona en este tiempo”, agregó.

Esta semana fue la premiere de The Ministry of Ungentlemanly Warfare en Nueva York. En el filme González interpreta a la agente de inteligencia Marjorie Stewart.

Ministry of Ungentlemanly Warfare, basada en una historia real, se centra en una organización secreta formada por Winston que recluta agentes con habilidades especiales para acabar con las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Feliz de no tener escenas de romance con Henry Cavill

Eiza González y Henry Cavill protagonizan el filme Ministry of Ungentlemanly Warfare, basado en el libro de Damien Lewis. Una historia real, en la que los personajes que interpretan tienen un romance. Sin embargo, la película no retrata ese aspecto.

Al final, antes de los créditos, hay una breve explicación en la que se anuncia que la agente de inteligencia Marjorie Stewart y el líder del equipo Gus March-Phillipps contraerían nupcias.

Esta omisión lejos de molestar a Eiza González le encantó. En una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz compartió su opinión sobre este ángulo de la historia.

“Eso me encanta. Creo que es una visión única. Vemos estas películas y el romance es una parte muy importante de ellas, y no me malinterpreten, me encanta el romance y me encanta verlo. No hay nada más mágico que ver ese momento de James Bond donde es tan sexy. Pero realmente me gusta que cada personaje se centrara únicamente en sus capacidades, sus talentos, su trabajo y su ingenio. Nada lo distrajo de la misión”, dijo González.

“Eso es solo una consecuencia que no tuvo nada que ver con quién es ella o quién es él. No tiene relación con la misión, y es genial que se enamoraran, pero eso no hace ninguna diferencia en la historia ni hace que la historia avance de una manera importante, así que dije: ‘Genial, no lo abordemos’”, agregó sobre la relación de los personajes.

Seguir leyendo: