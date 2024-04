William Levy sobre su separación de Elizabeth Gutiérrez: “He cometido muchos errores, pero ella también”

En los últimos días William Levy ha estado envuelto en polémica por su separación de Elizabeth Gutiérrez. Recientemente, el actor rompió su silencio en torno a la compleja situación, pero no lo hizo ante las cámaras.

Esta semana, Ana María Alvarado, conductora del programa Sale el sol, habló con Levy, quien durante la conversación se refirió a su separación y aseguró que prefiere mantener la situación bajo la más estricta privacidad por respeto a la madre de sus hijos.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, ‘puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie porque no quiero que por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos’”, contó Alvarado.

En la conversación, el actor de origen cubano también admitió que cometió errores en su relación, pero aseguró que toda la culpa no recae solo sobre él, pues Elizabeth Gutiérrez también se equivocó.

“Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores… Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”, dijo.

El actor también contó que prefiere mantener todo lo relacionada con su separación en privado para que sus hijos no sufran. “Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”, aseguró.

¿Qué pasó entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Recientemente, Elizabeth Gutiérrez reveló en una entrevista con la revista Hola! que se había separado de William Levy tras 20 años de relación y dos hijos en común. “Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, dijo la modelo.

En la entrevista con Hola!, la modelo contó alguna de las razones por las que decidió terminar su relación con Levy.

“No soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Pero siempre lo voy a amar y siempre lo querré ver feliz. Pero hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Esa fue la opción que tuve que tomar”, dijo.

Sin embargo, al poco tiempo, se filtró un video policial en redes sociales, en el que se veía agentes entrando en la casa de la pareja después de que la modelo llamara para avisar de que el actor estaba con otra mujer. Las imágenes correspondían a problemas domésticos antes de que finalizaran su relación.

Tras la publicación del video, Levy aseguró que sería incapaz de hacer algo que perjudicara a su familia. “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera”, dijo.

