Álvaro Fidalgo sobre empate ante Pachuca: “No es para estar contentos, el objetivo era ganar

El América empató 1-1 ante el Pachuca en el partido de ida de la semifinal de la Concacaf Champions Cup. Las Águilas no pasan por un buen ritmo y se cerrarán a los medios de cara al final de temporada.

El equipo azulcrema no estará atendiendo a los medios de comunicación para el cierre de la Liga MX y el partido de vuelta ante Pachuca en la Concachampions, de acuerdo a ESPN.

Álvaro Fidalgo comentó tras el empate ante Pachuca que no se van contentos y más aún ante el gol de desempate que vale para el criterio de desempate.

“(El empate) no creo que sea tampoco para estar contentos, el objetivo era ganar. No estamos contentos, hoy teníamos que haber ganado. Pachuca hizo las cosas muy bien”, mencionó Álvaro Fidalgo.

El América cierra la fase regular este viernes ante Puebla, partido que si consiguen la victoria pueden quedarse con el primer puesto de la tabla regular y avanzar directo a la Liguilla.

Las Águilas tienen 32 puntos igual que el Toluca, pero tiene un gol más a favor. Los Diablos Rojos se enfrentan a Cruz Azul en el Nemesio Díez en la última fecha del Torneo Clausura.

Álvaro Fidalgo destaca que el discurso de los medios cambia tras la derrota

Álvaro Fidalgo señaló a los medios de comunicación de cambiar el discurso de forma radical durante la última semana tras las derrotas ante Pumas y el empate ante Pachuca.

“Estamos todos bien, unidos, juntos. No se dieron los dos últimos partidos. Hace una semana decían que íbamos a ganar todo, porque ganamos 5-1 a Toluca. El otro día contra Pumas no ganamos y ahora tampoco y parece que todo se cae, pero no es así”, destaca.

“Es normal, porque es la grandeza del Ame, que no puedes permitirte otra cosa que no sea ganar. Hay otro rival que juega, hace bien las cosas y al final no siempre se sacan los resultados que uno quiere”, dijo.

El atacante del América destacó que tienen que ir a ganar a Pachuca porque es una obligación llegar a la final de la Concacaf Champions Cup.

“Es una obligación para nosotros tener que ir a ganar a Pachuca… porque nosotros somos América. No nos podemos conformar con ir allí por un empate y hay que ir a ganar el partido”, concluyó.

