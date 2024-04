Carmen Villalobos se luce en conjunto deportivo rosa y muestra sus intensas rutinas de ejercicios

Carmen Villalobos cuenta con muchos compromisos profesionales, pero se da tiempo para acudir muy temprano al gimnasio. Ahora publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cada una de sus extenuantes rutinas de ejercicios, que son supervisadas por su entrenadora Lorena Ospina.

Usando un conjunto deportivo de top y leggings en color rosa la actriz colombiana se mostró fortaleciendo sus brazos, glúteos, piernas y abdomen. A veces hizo uso de los aparatos y otras se recostó en el piso para trabajar con las mancuernas. Como ya es su costumbre, al finalizar sus rutinas ella se grabó bailando para celebrar.

“Les quiero contar que estoy muy feliz con mi progreso -escribió Carmen en su post-. Ha valido la pena levantarme a las 4 am, aunque sea 3 veces a la semana, y darle con todo, a pesar de las horas de grabación, a pesar del cansancio, a pesar del ánimo que no siempre está arriba, a pesar de que cuando estamos en “nuestros dias” no queremos absolutamente nada…A pesar de todo eso, sigo adelante metiéndole la mejor actitud!”

Las grabaciones a las que se refiere son las del programa “Top Chef VIP”, en el que Carmen funge como conductora. El estreno en Telemundo será el 21 de mayo, y en esta nueva temporada participan famosos como Rosie Rivera, Alicia Machado, Patricia Navidad, Polo Morín y José Luis Rodríguez El Puma, entre otros.

Hace algunos días Carmen Villalobos compartió en Instagram fotografías que la muestran en la playa y usando un bikini de hilos que resaltó su escultural figura. Las imágenes (que llevan hasta el momento más de de 489,000 likes) son prueba de que todas sus horas de esfuerzo en el gimnasio han valido la pena.

