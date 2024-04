Chris Christie afirma que Joe Biden es “estúpido” al no llamarlo para solicitarle su apoyo

El exaspirante a la candidatura republicana arremetió en contra del presidente de la nación por no llamarlo para solicitarle su ayuda en la campaña mediante la cual el demócrata pretende reelegirse al frente de la Casa Blanca.

Durante una extensa entrevista concedida al diario Washington Post en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago, Chris Christie —quien ha fracasado en dos ocasiones en el intento por representar a su partido en los comicios presidenciales— calificó como un error el hecho de que Biden no lo haya contactado todavía al saber que es el más férreo opositor de Donald Trump.

“Es bastante estúpido por su parte no hacerlo”, mencionó.

Aunque aclaró que no piensa votar por el mandatario, el político republicano asegura que el demócrata de 81 años desperdició una gran oportunidad de ganarse los votos de quienes apoyaban su campaña, pues al no simpatizar con Trump quizá buscarán a otro candidato para respaldarlo.

“Necesitamos trabajar juntos. Y sería inteligente que Biden lo hiciera, pero hasta ahora, no.

Sé que tiene mi número porque, justo después de ser elegido, dije algunas cosas positivas en ABC, y me subí al auto para regresar a Nueva Jersey, entonces él me llamó y me dijo: ‘Escuché lo que dijiste. Muchas gracias. Es importante que los republicanos digan eso'”, expresó.

A pesar de estar promoviendo su campaña por distintas ciudades, Joe Biden continúa siendo superado por Donald Trump. (Crésito: Evan Vucci / AP)

Lo cierto es que Joe Biden no lanzó ningún llamado a los seguidores de Christie para que al menos escucharan sus propuestas de campaña, lo cual, si llevó a cabo horas después de que la republicana Nikki Haley puso fin a su campaña para tratar de vencer a Trump, el mes pasado.

“Donald Trump dejó claro que no quiere seguidores de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña”, indicó el presidente a través de un comunicado.

Hasta el momento, la disputa por triunfar en los comicios de noviembre se torna muy cerrada con dos candidatos en la boleta y todavía más cuando, hipotéticamente, se agrega al menos a un independiente, esto en el caso de Robert Francis Kennedy Jr.

No obstante, las encuestas apuntan a que en ambos escenarios quien resultaría vencedor, por escaso margen, sería Donald Trump.

