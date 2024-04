El brasileño Gustavo Leal no seguirá en Atlético San Luis

Al técnico brasileño del Atlético San Luis Gustavo da Silva Leal, el crédito en el equipo tunero se acabará con el duelo de este fin de semana vs. Santos Laguna, después de que la directiva anunció en conferencia de prensa que le ha dado las gracias y que no lo tiene contemplado para el próximo torneo Apertura 2024.

Desafortunadamente, los números del estratega amazónico en el actual certamen Clausura 2024 no fueron del agrado de la directiva, ya que esperaban que el equipo sanluisino superara la actuación del campeonato anterior donde llegaron hasta las semifinales contra el América, pero ahora con cuatro victorias y once derrotas, las cosas no fueron favorables por más que esfuerzos que hicieron en todo el terreno de juego.

“Hacemos de su conocimiento que Gustavo Leal dirigirá, en la jornada 17 ante Santos Laguna, su último partido como entrenador de nuestro equipo”.-Íñigo Regueiro pic.twitter.com/8dGoJlCHcC — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 24, 2024

Sobre este anuncio, el propio director técnico sudamericano expuso que: “Hoy por la mañana comuniqué a los jugadores, la necesidad de tener el último partido juntos, los sentimientos de mi salida son positivos, agradecimientos de la directiva, decir que fui muy feliz, tanto como profesional, como persona, el club me abrió la posibilidad de conocer el futbol mexicano, de conocer el país. La afición siempre nos respetó, nos cuidó mucho, mi hijo creció y en 20 días nace mi hija mexicana, siempre supe mi responsabilidad y compromiso de hacerla feliz”.

Y añadió que: “Este sentimiento es bueno, por el torneo pasado que hicimos, por los cinco torneos en los que tres nos metimos a la liguilla y en el pasado llegamos a semifinales, no me arrepiento nada de las decisiones que tomé. Tampoco de no salir al América y quedarme aquí, escribí una historia con este equipo”.

Leal tenía la oportunidad de seguir en el proyecto con el América a su amigo y colega André Jardine, pero al final determinó aprovechar la oportunidad de dirigir al Atlético San Luis desde el torneo anterior Apertura 2023 con buenos dividendos, pero en el actual campeonato las cosas no salieron como se esperaba.

El Atlético de San Luis en el campeonato anterior dio la sorpresa de eliminar al León en el repechaje, después al Monterrey en los cuartos de final y en la semifinal batirse en un gran duelo con el América, quedándose atorado en esta fase de la liguilla.

Se acabó el proyecto de Gustavo Leal en el Atlético San Luis. El peso de los malos resultados dio al traste con el proyecto del técnico amazónico. Foto: Ramón Balandrán/Imago7.

Ahora en el presente campeonato solo pudo vencer al Mazatlán, a los Pumas, al Puebla y al Pachuca, lo cual representó un duro golpe en sus aspiraciones para avanzar con autoridad en la liguilla. Será en los próximos días cuando la directiva del Atlético San Luis anuncie quién será el relevo de Da Silva Leal para el próximo torneo.

Seguir leyendo:

– Jugadores del Atlético San Luis salen a defender al técnico Gustavo Leal

– El brasileño Alexander Pato pudo haber llegado al Atlético San Luis

– El técnico de Pumas, Gustavo Lema no hizo drama por la goleada ante el Atlético San Luis