Harvey Weinstein: Tribunal de Nueva York anula su condena por delitos sexuales

El caso del productor Harvey Weinstein ha dado un giro inesperado luego de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anunció la anulación de la condena por delitos sexuales que había en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallo se determinó luego de que los miembros del tribunal presentaran 4 votos a favor y 3 en contra, teniendo como resultado la petición de un nuevo juicio en el que se evalúe nuevamente su caso.

El escrito se concluye que diversos errores en el proceso de interrogación de Weinstein habrían sido factores determinantes para anular la condena de 23 años que recibió en 2020 por los cargos de “acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado” en la primera ola del movimiento #MeToo.

“Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente el testimonio de supuestos actos sexuales previos no imputados contra personas distintas de las denunciantes de los delitos subyacentes porque ese testimonio no sirvió a ningún propósito material no propenso“, recita el fallo emitido por la jueza Jenny Rivera.

“El tribunal agravó ese error cuando dictaminó que el acusado, que no tenía antecedentes penales, podía ser interrogado sobre esas acusaciones, así como sobre numerosas acusaciones de mala conducta que retrataban al acusado bajo una luz altamente perjudicial. El efecto sinérgico de estos errores no fue inofensivo”, detalla el documento.

Por su parte, la subdirectora de comunicaciones y asesora principal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan aseguró que: “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a juzgar este caso, y seguiremos firmes en nuestro compromiso con las supervivientes de agresiones sexuales”.

Actualmente, Harvey Weinstein, de 72 años, se encuentra recluido en el Correccional Mohawk de Rome, en Nueva York y, a pesar del reciente fallo del Tribunal de Nueva York, continuará sirviendo una segunda condena de 16 años por abuso sexual.

