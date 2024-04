“Noté que estabas fría”: El feminicida serial detenido en México pudo detallar uno de sus crímenes con un texto en Facebook

La doble vida que tenía Miguel Cortés Miranda ha acaparado la atención de los medios mexicanos, pues mientras se presentaba ante la sociedad como un químico con múltiples reconocimientos, en realidad se trataba de un sádico feminicida serial.

Su captura, derivada del asesinato de una joven de 17 años en la Ciudad de México, reveló evidencia que vincula a Cortés Miranda con al menos otros 7 crímenes de personas que en el pasado estuvieron vinculadas a él, ya sea laboralmente o durante su época como estudiante.

Incluso, desde su arresto se revelaron varios detalles de este asesino en serie, y uno de ellos fue su cuenta en Facebook, donde al parecer detallaba algunos de sus asesinatos, aunque lo hacía de manera que parecía artística a modo de poema, logrando así pasar desapercibido.

Uno de estos textos, publicados en octubre de 2015, podría referirse a una joven identificada como Frida Sofía Lima Rivera, quien desapareció en la Ciudad de México en febrero de ese año, y con la que aparentemente el feminicida habría tenido una relación sentimental

“No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra”, es parte de lo que escribió Cortés Miranda en esa ocasión.

Ella es Frida Sofía Lima Rivera desapareció hace 11 años cuando contaba con 22 años. Ella estaba relacionada con Miguel Cortés Miranda.

“Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”, agregó en su publicación.

“Ahora comprendo que mi verdadero castigo es en donde me encuentro. Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte, pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esa situación, dije que moriría a tu lado, pero esto es diferente. Estoy contigo, pero no eres tú a quien quiero. Tú allá, yo aquí… un aniversario más”, se lee en otra parte del texto.

De acuerdo con medios mexicanos como el semanario Proceso, la joven Frida Sofía, de 22 años al momento de su desaparición, conocía muy bien a Miguel Cortés, pues incluso se les ve posando en una fotografía que él mismo compartió en 2013 en Facebook, y su imagen coincide con la ficha de búsqueda emitida dos años después por las autoridades mexicanas.

Clara Lima, la hermana de Frida Sofía, concedió una entrevista a Imagen TV, en donde declaró que su familiar sí conocía a Miguel y le regaló el libro “El Perfume: Historia de un Asesino”, el cual narra la historia de un joven francés que asesina mujeres.

#Enterate | Víctima del "Químico de Iztacalco" recibió de regalo "El Perfume"



Familiares y amigos de Frida Sofia Lima Rivera acudieron a la Ciudad de México a reconocer el cadáver de esta jóven que fue víctima del feminicida Miguel "N", conocido como "El Químico de #Iztacalco"

“Sí, le dio un libro llamado “El Perfume”, que no sé con qué fin fue, pero él se lo regaló”, indicó.

