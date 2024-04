“Mi primer impulso fue atacar”: Feminicida serial capturado en México confesó cómo fue su último crimen

La captura de Miguel Cortés Miranda en la Ciudad de México fue una noticia que acaparó la atención de los medios en ese país, pues se le acusaba de la muerte de una joven de 17 años que era su vecina y de la que abusó sexualmente, pero conforme avanzaron las investigaciones y se revisó su apartamento, se hallaron evidencias que lo vinculan a entre 7 y 20 asesinatos de mujeres.

El caso llamó aún más la atención cuando se supo que el acusado era un destacado químico con varios premios académicos, que hablaba tres idiomas y que se pronunciaba como un defensor de las causas de las mujeres, pues incluso acudió a marchas feministas.

Sin embargo, todo esto solo servía para ocultar la serie de crímenes que cometió, y durante su primera audiencia ante las autoridades mexicanas habló sobre el último de sus feminicidios.

El periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez, compartió en las redes sociales un video de la comparecencia de Cortés Miranda ante el juez, en donde se le nota sereno y consciente de los terribles actos que cometió.

"ENTRÉ en UN FRENESÍ en DONDE NO LOGRÉ PENSAR MIS ACCIONES"

Es Miguel Cortés, el químico feminicida de Iztacalco.

Así relató cómo comenzó el último de sus crímenes.

Hizo ademanes, incluyó diálogos… como si se tratara de un cuento.@FiscaliaCDMX lo indaga por 7 feminicidios. pic.twitter.com/zF52GIoYgE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2024

En su relato, detalló que cuando ingresó a la casa de su joven víctima pensó que la propiedad estaba sola, pues no era la primera vez que entraba al lugar, pero cuando fue descubierto entró en un estado de “frenesí” donde sus acciones fueron impulsadas por un instinto asesino.

“No lo esperaba en serio, porque ya había estado en todo el lugar antes y no esperaba que hubiera alguien ahí. La persona empieza a gritar: ‘¿Quién eres, qué haces aquí, qué buscas?”, declaró.

“Le dije ‘cálmate, cálmate, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir’. Me dio la impresión de que quería gritar hacia la ventana, creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones y mi primer impulso fue atacar a la persona”, confesó.

Pretendía matar a madre de la víctima

Pero su declaración se tornó cada vez más cruel cuando brindó detalles de la muerte de la joven. “Cuando un cuerpo es asfixiado quitas las manos y hay una respiración agónica, eso es muy normal, yo para realmente no quedarme más tiempo en la posición de ahorcamiento, cuando acomodé el cuerpo busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cabeza a la víctima para que, mientras yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia”, aseguró.

Además, confesó que también tenía la intención de matar a la mujer de la víctima cuando lo descubrió, pero solo la dejó gravemente herida luego de atacarla con un arma blanca.

“Ahora la cosa está mucho peor, la situación se ha agravado, entonces no me queda otro remedio, parece ser que no tengo otra salida más que hacer prácticamente lo mismo con la señora”, recordó.

Arturo González, abogado de la familia de la víctima, aseguró que el agresor no muestra arrepentimiento de sus actos, pero está consciente de lo que hizo.

“Me sorprendió la frialdad con la que habla, tiene una mirada psicópata, tiene muchos rasgos físicos que indican que tiene un problema mental”, declaró en entrevista para Milenio TV.

