Conoce a Nava Mau, la actriz que triunfa con un papel protagónico en la serie de Netflix “Baby Reindeer”

El 11 de abril se estrenó en la plataforma Netflix la serie “Baby Reindeer”, una comedia con toques de humor negro protagonizada por Richard Gadd, quien interpreta a un hombre seriamente acosado por una fan. Sin embargo, el personaje que se ha ganado el cariño del público es Teri, la novia y consejera de Donny Dunn (Gadd), interpretada por la actriz trans mexicana Nava Mau. Aquí te presentamos cómo ella se ha abierto paso en el mundo del espectáculo.

Nava nació en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1992. Se crió en San Antonio, Texas, y cuenta con una licenciatura en Lingüística y Ciencias Cognitivas. Además de ser guionista, directora y productora, se ha distinguido por defender desde muy joven los derechos del colectivo LGBT.

En 2020 su participación en la producción del documental “Disclosure” (también de Netflix) marcó el inicio de su amistad con la directora Lilly Wachowski, y al año siguiente Mau obtuvo un papel en la serie de HBO “Generation”, con el que obtuvo buenas críticas. Ahora, con “Baby Reindeer”, es considerada toda una revelación.

Nava ha estado promocionando en Londres “Baby Reindeer”, y ya cuenta en Instagram con más de 90,000 seguidores. Ella considera que su vida ha dado un giro gracias a su trabajo con Richard Gadd: “La respuesta ha sido abrumadora. Cuando leí el guión por primera vez hace un par de años, me vi en Teri. También me vi a mí misma en cada personaje. La obra de Richard nos invita a abrazar la honestidad: una honestidad verdadera, trascendental y que derrumba los muros. Y la verdad es que, después de todo, todos somos humanos. Espero que cada persona que trabajó en esto se sienta tan orgullosa como yo. Tengo mucha suerte de que Teri me perteneciera sólo por un tiempo. Ahora bien, esta historia pertenece al mundo y es hermoso ver lo que todos ustedes están haciendo con ella. Gracias Richard por cambiar mi vida. ❤️ ¡¡¡SOMOS NÚMERO 1 EN NETFLIX!!!” 🎇🎉🤯

Nava Mau cuenta con un nuevo proyecto: el estelar en la película “All The Words But The One”, producida por Wachowski y que se estrenará en el Festival de Cine de Maryland. Al respecto, ella escribió: “Este filme ha sido un trabajo de amor por parte de mucha gente, y ahora es el momento de que el mundo lo vea. Estaremos proyectando en festivales de todo el mundo durante los próximos años. ¡Pronto habrá más anuncios!”

