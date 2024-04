Demi Rose sube la temperatura al posar junto a una ventana, durante sus vacaciones en Brasil

Demi Rose decidió compartir con sus seguidores en Instagram más fotos del viaje que hizo a Brasil, obteniendo hasta el momento más de 222,000 likes. En unas imágenes ella posó junto a una ventana, luciendo su curvilínea figura y refrescándose un poco por el calor.

Varias de las fotos que la modelo e influencer británica publicó fueron para celebrar el Día de la Tierra, y las complementó con el mensaje: “Oops, me di cuenta que no había publicado en un mes”. Ella actualmente se encuentra en su casa de Ibiza, pero ya está planeando su próximo viaje.

En una entrevista con MailOnLine Demi habló acerca de lo que hace para mantener su cuerpo saludable: “Me siento cómoda conmigo misma, pero nunca estaré 100 por ciento feliz, porque todos quieren ser de cierta manera y todos tenemos nuestros propios complejos. Hago ejercicio de cinco a seis veces por semana para mi salud y bienestar. Como adecuadamente. Evito tantos carbohidratos como sea posible, no como lácteos, no como carne ni consumo azúcar refinada. Me gusta brillar de adentro hacia afuera”.

Uno de los pasatiempos favoritos de Demi Rose es la lectura; en otro video de esa red social aparece usando un bikini de hilos y descansando en una hamaca, antes de disfrutar un buen libro. Uno de los mensajes que escribió durante su viaje fue: “Hay todo un mundo bajo el mar también. Me encanta preocuparme por todas las criaturas hermosas aquí, y leer sobre otras cosas mundanas. Hay mucho más, pero eso es todo, amigos”.

