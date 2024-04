Julio César Chávez Jr. dice que pudo haber muerto de no ser arrestado y agradece estar limpio

Julio César Chávez Jr. expresó que pudo haber muerto de sobredosis de no ser arrestado el pasado mes de enero en Los Ángeles y agradeció estar limpio luego de la audiencia preliminar de este martes en la que la jueza mantuvo los tres cargos en su contra por posesión de armas ilegales.

En declaraciones recogidas por La Opinión tras la salida de la corte, Chávez Jr. relató que una mujer que al parecer consumía drogas con él murió de sobredosis a los pocos días que salió de la cárcel, situación que lo hizo reflexionar y tomarse en serio su proceso de rehabilitación.

“No me arrepiento porque ya pasó, pero pienso que todo esto es mejor porque sino como dijeron ahí la muchacha que estuvo conmigo a los dos días que salí de la cárcel se murió por sobredosis. Entonces pude haber sido yo. Estoy agradecido con la policía, estoy agradecido con todos ustedes y agradecido también con él, con mi abogado que me mandó a un programa excelente”, dijo.

“(…) Estoy muy contento, muy emocionado de estar bien porque tenía años, años que no estaba limpio. Salía de rehabilitación y mi papá decía que estaba bien y a la semana yo hacía un video ya mal. O sea tengo mucho tiempo que no estoy bien. Estoy agarrando condición física natural y quiero volver a hacer deporte, a boxear si me da la oportunidad la policía y el juez. Entonces estoy muy contento porque estoy con mi familia otra vez”, dijo.

Julio César Chávez Jr. volverá a la corte el 13 de mayo para hacerle la lectura de cargos y la defensa dirigida por el abogado Michael Goldstein buscará desecharlos por desvío de salud mental para evitar que vaya a la cárcel, ya que el mexicano se encontraba pasando por problemas de adicción y depresión en ese momento.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en un centro de rehabilitación luego de ser detenido en su residencia de Los Ángeles por portar un rifle de asalto, según reportó TMZ Sports. El arma que fue incautada es “fantasma”, es decir, no es rastreable dentro de las bases de datos de las corporaciones policiales, ya que no tiene número de serie, ni tampoco se requiere un análisis de antecedentes para comprarla.

Julio César Chávez Jr. espera poder salir bien librado de los cargos criminales en su contra. Foto: John Locher/AP.

En la audiencia con el juez el pasado 11 de enero, Chávez Jr. se declaró no culpable y el juez le ordenó el pago de una fianza de $50,000 dólares. Además, exigió que el hijo del Gran Campeón Mexicano debía ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación, por su problema de adicción a las pastillas para bajar de peso, donde se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

