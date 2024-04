Mantienen cargos contra Julio César Chávez Jr. y la defensa buscará desechar el caso por salud mental

Julio César Chávez Jr. asistió a la audiencia preliminar en la corte de Los Ángeles donde enfrenta tres cargos por posesión de armas ilegales y la jueza mantuvo la acusación de culpable del mexicano, por lo que el próximo 13 de mayo se le hará la lectura de cargos.

De acuerdo con Ricardo López Juárez, periodista de La Opinión, la defensa dirigida por el abogado Michael Goldstein buscará desechar los cargos criminales contra el hijo del Gran Campeón Mexicano por desvío de salud mental para evitar que vaya a la cárcel, ya que Chávez Jr. se encontraba pasando por problemas de adicción y depresión en ese momento.

“Me sentí un poquito nervioso, por supuesto, pero creo que todo marcha bien. Se sabe en todos lados que no estaba completamente bien y entonces nunca fue para hacer nada malo. Y gracias a Dios ya va todo bien. Yo fui el que quiso llamar (a la policía) porque me sentía yo mal y simplemente esperemos que todo salga bien y continuar adelante la vida”, declaró tras la salida de la audiencia.

“La verdad no veo ninguna consecuencia. Estoy agradecido con la policía porque me salvó la vida, estoy agradecido con el juez por darme la oportunidad a pesar de ser mexicano. (…) todo marcha bien porque no hay ninguna mentira. Simplemente, es algo que pasó todo el mundo se dio cuenta, todos ustedes se dieron cuenta de que no estaba en mis mejores condiciones”, añadió.

En su llegada a la corte junto a su abogado, Julio César Chávez Jr. se vio con muy buen semblante y optimista. El pugilista afirmó que lo que pasó no es nada agradable y sabe que estuvo mal, pero se mostró agradecido por la oportunidad de poder estar en el programa de rehabilitación y estar limpio.

“Lo importante es que estoy limpio, estoy bien. Me siento muy contento y quiero continuar así porque se me dio una oportunidad que no se le da (a cualquiera). Sí (tocó fondo). Yo creo que lo que pasó es algo que no es nada agradable y creo que estaba mal, entonces me siento bien, me siento contento. Se me dio una gran oportunidad y pude solucionar”, expresó a los medios presentes.

Julio César Chávez Jr. espera poder salir bien librado de los cargos criminales en su contra. Foto: John Locher/AP.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en un centro de rehabilitación luego de ser detenido en su residencia de Los Ángeles por portar un rifle de asalto, según reportó TMZ Sports. El arma que fue incautada es “fantasma”, es decir, no es rastreable dentro de las bases de datos de las corporaciones policiales, ya que no tiene número de serie, ni tampoco se requiere un análisis de antecedentes para comprarla.

En la audiencia con el juez el pasado 11 de enero, Chávez Jr. se declaró no culpable y el juez le ordenó el pago de una fianza de $50,000 dólares. Además, exigió que el hijo del Gran Campeón Mexicano debía ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación, por su problema de adicción a las pastillas para bajar de peso, donde se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

