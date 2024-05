Julio César Chávez Jr. pide disculpas al público y se propone ser un buen ejemplo

Al hablar con reporteros por alrededor de 10 minutos luego de acudir a su audiencia preliminar en una corte de Los Ángeles, Julio César Chávez Jr. se vio como una persona muy distinta a la que hace algunos meses causaba preocupación por declaraciones y actitudes perturbadoras y que a principios de este año fue arrestado.

Julio César Chavez Jr., que el 13 de mayo debe regresar a una corte de Los Ángeles para la lectura e cargos por posesión ilegal de armas, habló de su salud mental, de su transformación durante el programa de rehabilitación en el que ha estado por cerca de cuatro meses, y hasta comentó acerca de la pelea de este sábado entre sus compatriotas mexicanos Canelo Álvarez y Jaime Munguía.

Por encima de todo, Chávez Jr. se escuchó honesto y positivo.

“¿Reflexión? Pues es que no debo de estar mal”, dijo Chávez Carrasco, de 38 años. “Yo soy un deportista, soy un ejemplo para mucha gente y eso quiero tomarlo para decirle a la gente pues que no use cosas malas, que no haga ese tipo de cosas. No hay necesidad”.

El hijo de la leyenda del boxeo mundial se mostró agradecido por lo que le ha sucedido tras el arresto en su casa de esta ciudad y envió un mensaje al público.

“Una disculpa la verdad. No es lo que parece”, dijo. “La mayoría de aquí lo han visto en mi proceso de andar babeando en este tipo de cosas… Espero seguir para [ser] ejemplo y no para algo peor”.

Chávez Jr. está feliz con su programa de rehabilitación en Los Ángeles

Tal y como lo venía afirmando el abogado Michael Goldstein, Julio César Chávez Jr. se dijo muy feliz y agradecido por estar en el programa de tratamiento que un juez le ordenó el 11 de enero cuando le dio libertad bajo fianza.

El sinaloense había estado en rehabilitación por adicciones en México, pero este martes afuera de la corte en Van Nuys comentó que esta vez ha sido muy distinto y que anteriormente no había recibido la atención adecuada. Chávez Jr. estuvo ingresado en clínicas de su padre en México, lo cual en vez de favorecerle le perjudicó, según dijo.

“Yo decía algo y se le contaba a otras personas. No es la manera”, explicó Chávez Jr., quien subrayó que a pesar de los malos resultados previos su padre intentó ayudarle con las mejores intenciones. “Todo se hizo con amor de parte de mi papá”.

El excampeón mundial de peso mediano abundó acerca de su actual programa de rehabilitación: “El porcentaje de recuperación es mayor aquí en Estados Unidos. Cuando tú te recuperas, cuando tú tienes una adicción, intentas reintegrarte a la sociedad, porque tú te aislas cuando andas mal. Eso es para cualquier persona. Y es lo que han hecho aquí. Me he reintegrado a la sociedad. Estoy mejor. Pienso que todo mundo lo puede ver… Nunca me había sentido tan bien poque en realidad pues nunca tenía las ganas de estar bien”.

Julio César Chávez Jr. abandona una corte de Los Ángeles luego de su audiencia preliminar en compañía de su abogado Michael Goldstein. Crédito: Ricardo López J. | Impremedia

Abogado de Chávez Jr. buscará reducción de cargos

Michael Goldstein, el abogado de Chávez Jr. desde el principio de este caso, expresó optimismo sobre lo que vendrá a continuación.

“Yo preveo que este caso sea resuelto, no preveo que el Sr. Chávez pase tiempo bajo custodia. Él está bien como ustedes saben”, dijo Goldstein.

El abogado explicó que las ofensas por las que Chávez Jr. fue acusado “pueden ser delitos menores o felonías”. El fiscal de distrito las presentó como felonías.

Goldstein buscará que los cargos sean reducidos a delitos menores, además de que reafirmó que también intentarán que les concedan desvío de salud mental, con lo cual Chávez Jr. evitaría condena sobre la base de que no se encontraba bien mentalmente cuando fue detenido.

“Él es, en escencia, infractor por primera vez. Estaba bajo mucho estrés en ese momento como ustedes saben”, agregó el abogado. “Nosotros esperamos que este caso sea cerrado y esperamos que el Sr. Chávez siga adelante con su vida y haga lo que quiera hacer en su siguiente capítulo, y eso es ser un gran padre, un gran esposo y, posiblemente, seguir siendo un gran peleador”.

Respecto a la pelea de Canelo contra Munguía en el fin de semana del Cinco de Mayo, el “Junior” fue igualmente positivo.

“Pienso que gana Canelo, pero me gustaría que ganara Munguía”, dijo. “Los dos me caen bien, o sea, son buenos boxeadores los dos; Canelo es mejor, pero Munguía, pues le está echando ganas”.

Sigue leyendo:

– Un “agradecido” Julio César Chávez Jr. admite que si no hubiese sido arrestado podría estar muerto

– Chávez Jr. cree que Pitbull Cruz es el mejor peleador de México tras su nocaut contra Rolly Romero

– “El Gran Campeón Mexicano” se reencuentra con su hijo y comparte emotivo momento en familia